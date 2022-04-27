Ramazan'ın bitmesine sayılı günler kala son teravih namazı ne zaman kılınacak sorusu gündeme getirildi. Peki, Son teravih namazı ne zaman kılınacak 2022?

11 ayın sultanı Ramazan, kalplerin birbirine yakınlaşmasına vesile olan ve insanları bir araya getiren mübarek zamanlardan birisidir.

Uzun iftar sofralarında toplanmamıza neden olan ve karşılamayı sevinçle beklediğimiz Ramazan, veda etmeye hazırlanıyor.

Bayrama ulaşmayı bekleyen ancak bir yandan teravih namazlarında cemaatle buluşanlar, buruk bir sevinç yaşıyor.

Her akşam cemaatle namaz kılmanın tadına varan ve hiç bitmesin diyenler, "Son teravih namazı ne zaman kılınacak 2022?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Son teravih namazı ne zaman kılınacak 2022? İşte yanıtı...

Son tervih namazı ne zaman kılınacak?

Ramazan ayı 1 Mayıs itibariyle son iftarın yapılmasıyla tamamlanacak. Ramazan Bayramı ise 2 Mayıs Pazartesi itibariyle başlayacak. Bu yıl son teravih namazı ise 30 Nisan günü yatsı namazının ardından kılınacak.

Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 4 Mayıs Çarşamba günü son bulacak. Arife günü ise 1 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek.