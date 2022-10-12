Sonbahar aylarında sürebileceğiniz en güzel oje renkleri! İşte tırnakları ışıl ışıl yapmak için yöntemler

Sonbaharda doğanın büründüğü o yumuşak renklere uygun ojeler sürmek her kadının hayali oluyor. İşte sonbahar aylarında sürebileceğiniz en güzel oje renkleri...

Hem kıyafete , hem makyajlara hem de sonbahar – kış sezonu boyunca kullanılan renklerin başında bordo gelmekte. Hal böyle olunca sonbahar da en çok kullanılan oje renklerinin başında bordo gelmektedir. İşte bordo dahil olmak üzere kullanabileceğiniz farklı oje renkleri...

Sonbaharda sürülebilecek en güzel oje renkleri!

Bordo ojenizi en basit şekilde altın renkli ve bol ışıltılı bir ojeyle renk katabilir ve göz kamaştırıcı tırnaklara sahip olabilirsiniz.

Mürdüm rengi:

Morlar özellikle de mürdüm tonları da yine sonbaharda en çok tercih edilen renkler. Hemen hemen her ten rengine ve tırnak şekline yakışan bir renk. Son birkaç senedir markaların bu tonlardaki renklere daha çok ağırlık vermesi ve renk skalasının genişlemesiyle birlikte sonbahar – bordo ikilisinin yerini almaya yakın bir renk olarak da adlandırabiliriz mürdümü.

Vazgeçilmez Ten Rengi (Nude) ojeler:

Her sezonda kullanılabilir renkler olarak bilinen ten rengi ojeler, yüksek fiyatlı markaların dışında artık yerli markalarında bu tonlarda geniş bir renk skalası mevcut. Hatta bazı ünlü markaların “Nude” renkler için yaptığı özel koleksiyonlar bile var.

Son dönemlerin sevilen rengi gri oje:

Gri oje ilk kez 2009 ya da 2010 yılında Chanel defilesinde görmüştük. O dönemde oje rengi olarak çok enteresan bir renk olarak görünen “gri” de aynı şekilde artık her yerde görebileceğimiz ve sonbaharın vazgeçilmez renklerinden biri haline gelmiştir.

Tırnaklarınızı ışıl ışıl yapacak bakır rengi:

Bakır rengi sonbahar aylarında tekstilde fazla kullanılan bir renk olsa da son yıllarda ojelerde pek fazla tercih edilmeyen bir renkti. Gri ojeler gibi hayatımıza bir daha çıkmamak üzere mi girdi henüz bilmiyoruz ancak bu sezonun favori oje renklerinden biri kahverengi olacak. Bu renkte diğer renklerin aksine mat tonları yerine sedefli alternatifleri kullanabilirsiniz.