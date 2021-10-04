Sonbahar havasında kuruyan cilde iyi gelecek 5 öneri

Sonbahar aylarının gelmesi ile birlikte ciltteki kuruluk oranı artmaya başladı. Bunun üzerine cildindeki kuruluğu önlemek isteyenler, hangi bakım ve ürünlerin iyi geleceğini araştırmaya başladı.

Yaz aylarında güneş, deniz, kum derken cildimize çok fazla özen göstermeyebiliyoruz.

Ancak sıcak hava ve bol su nedeniyle ciltte kuruma, kaşıntı gibi sorunlar baş göstermiyor.

Sonbahar aylarında ise durum değişiyor ve cilde gerekli bakım yapılmadığı zaman kuruma akabinde de cilt soyulmaya başlıyor.

Cildindeki kurumayı engellemek isteyenler, "Cilt kuruluğuna ne iyi gelir? Nasıl bakım yapılmalı? Hangi ürüler kullanılmalı?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, Cilt kuruluğuna ne iyi gelir? İşte detaylar...

CİLT KURULUĞU İÇİN ÖNERİLER

BOL BOL SU İÇMEK

Cildin nemli ve canlı kalmasını sağlayan en önemli etken, bol içmektir.

Bol su içerek, ciltteki kuruluğa engel olabilir ve nemli kalmasına katkı sağlayabilirsiniz.

Günde 2 litreye yakın su içmek oldukça önemlidir ancak bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz.

TEMİZLEYİCİ

Cildi her gün sabah ve akşam temizlemek çok önemlidir.

Bunun için iyi bir temizleyici tercih etmek gerekiyor. Ancak içerdiği maddeler oldukça önemli.

Bu nedenle daha güvenilir markalar tercih edilmeli ya da doktor tavsiyesine gör bir nemlendirici seçilmelidir.

ILIK SU İLE YÜZÜ YIKAMAK

Ilık bir su ile günde en az iki kez yüzünüzü yıkamaya çalışın.

Cildini sünger veya bezle ovalamak cildinin daha fazla kurmasına neden olur.

NEMLENDİRİCİ

Cilt kuruluğunun önüne geçmenin en etkili yolu doğru bir nemlendirici kullanmak.

Cilt tipine uygun olan menlendiriciyi sabah ve akşam yatmadan önce kullanmak etkili bir sonuç verebilir.

Ancak cildiniz çok kuruyorsa bunu günde 3 defa yapabilirsiniz.

DUŞ ALMA SÜRESİNİ KISA TUTMAK

Uzun süre duşta kalmak rahatlatıcı olsa bile sıcak su cilde çok iyi gelmeyebilir.

Duş süresini 5 ya da 10 dakika ile sınırlı tutmak gerekiyor.