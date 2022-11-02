- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Sonbahar renkleri Erciyes'te kış sezonunu müjdeliyor
Sonbahar renkleri Erciyes'te kış sezonunu müjdeliyor
Kayseri'nin Erciyes Dağı eteklerindeki titrek kavak ormanlarının farklı renklere bürünmesi, kış turizm sezonunun habercisi oluyor.
- 02.11.2022 - 09:53
Yurt genelinde sonbahar renkleriyle adeta renk cümbüşü yaşanıyor...
Görüntülerin adresi bu kez Kayseri.
Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında yer alan Erciyes'in yamaçlarındaki titrek kavak ağaçları, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının tonlarını sunuyor.
Erciyes misafirlerini bekliyor
Yürüyüş alanları, bisiklet parkurları ve manzara izlemek için terasları bulunan bölge, mevsimin renklerine şahitlik etmek isteyenleri bekliyor.
Temiz havayı soluma imkanı sağlanıyor
Ormanlık alan ziyaretçilerine, sonbaharın tonları eşliğinde 26 bin metrelik alternatif yürüyüş güzergahında, 5 bin 650 metrelik bisiklet parkurunda temiz havayı soluma imkanı sağlıyor.
Titrek kavakların güzelliğini keşfetmeye gelen misafirler, tanıtım ve bilgilendirme tabelalarıyla bölgede rahatlıkla gezebiliyor.