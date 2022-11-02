Petrol
95.62
1.02%
Euro
18.4318
0.40%
Dolar
18.6174
0.17%
Altın
989.87
0.47%
Borsa
4071
0.39%
Bitcoin
384.307
-0.28%
BTXN Coin
10.33
-1.71%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Sonbahar renkleri Erciyes'te kış sezonunu müjdeliyor

    Kayseri'nin Erciyes Dağı eteklerindeki titrek kavak ormanlarının farklı renklere bürünmesi, kış turizm sezonunun habercisi oluyor.
    • 02.11.2022 - 09:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sonbahar renkleri Erciyes'te kış sezonunu müjdeliyor

    Yurt genelinde sonbahar renkleriyle adeta renk cümbüşü yaşanıyor...

    Görüntülerin adresi bu kez Kayseri.

    Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında yer alan Erciyes'in yamaçlarındaki titrek kavak ağaçları, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının tonlarını sunuyor.

    Erciyes misafirlerini bekliyor

    Yürüyüş alanları, bisiklet parkurları ve manzara izlemek için terasları bulunan bölge, mevsimin renklerine şahitlik etmek isteyenleri bekliyor.

    Sonbahar renkleri Erciyes te kış sezonunu müjdeliyor #1

    Temiz havayı soluma imkanı sağlanıyor

    Ormanlık alan ziyaretçilerine, sonbaharın tonları eşliğinde 26 bin metrelik alternatif yürüyüş güzergahında, 5 bin 650 metrelik bisiklet parkurunda temiz havayı soluma imkanı sağlıyor.

    Titrek kavakların güzelliğini keşfetmeye gelen misafirler, tanıtım ve bilgilendirme tabelalarıyla bölgede rahatlıkla gezebiliyor.

    Sonbahar renkleri Erciyes te kış sezonunu müjdeliyor #2

    Sonbahar renkleri Erciyes te kış sezonunu müjdeliyor #3

    Sonbahar renkleri Erciyes te kış sezonunu müjdeliyor #4

    Sonbahar renkleri Erciyes te kış sezonunu müjdeliyor #5

    Sonbahar renkleri Erciyes te kış sezonunu müjdeliyor #6

    Sonbahar renkleri Erciyes te kış sezonunu müjdeliyor #7

    Sonbahar renkleri Erciyes te kış sezonunu müjdeliyor #8

    Sonbahar renkleri Erciyes te kış sezonunu müjdeliyor #9

    Sonbahar renkleri Erciyes te kış sezonunu müjdeliyor #10

    Sonbahar renkleri Erciyes te kış sezonunu müjdeliyor #11


    Denizli'de köpekten kaçan otomobil sürücüsü elektrik direğine girdi
    3. Sayfa

    Denizli'de köpekten kaçan otomobil sürücüsü elektrik direğine girdi

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Kocaeli'de alkol alıp polisi tehdit etti
    3. Sayfa

    Kocaeli'de alkol alıp polisi tehdit etti

    Görüş Bildir