Sonbaharın habercisi: Mihrican Fırtınası nedir

Denizcilerin kullandığı fırtına takviminde 2 Eylül günü Mihrican Fırtınası'nı gösteriyor. Peki Mihrican Fırtınası nedir?

Yaz mevsimini geride kalmasıyla birlikte sıcak ve nemli havalar yerini sonbahar serinliğine bırakmaya başladı.

Meteorolojiden ise sıklıkla rüzgar ve fırtına uyarıları geliyor. Takvimler 2 Eylül'ü gösterdiğinde ise, özellikle denizcilerin faydalandığı halk takvimine göre, Mihrican Fırtınası bekleniyor.

Peki Mihrican Fırtınası nedir, ne zaman olur ve kaç gün sürer? İşte detaylar...

MİHRİCAN FIRTINASI NEDİR?

Mihrican Fırtınası, yaza veda ederek sonbaharın başladığını gösteren fırtınadır.

Halk takvimine göre birkaç gün sapma payı olmakla birlikte 2-3 Eylül'de gerçekleşir.

Ağustos sonu fırtınası olarak da bilinen Mihrican, sıcak havaların serinlemeye başladığının bir işaretidir.