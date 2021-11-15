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    Sonuçlar ezber bozdu! İşte modern flörtün kuralları: İlk adım, hesap ödeme, teklif...

    Dünyadaki gelişimler, ilişkileri de dönüştürüyor. Eski dönemlerdeki klasik kurallar, yerini modern flörtözlerin bakış açılarına bırakıyor. Tarihe karışanlardan biri ise: Hesabı erkek ödemeli algısı...
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2021 - 15:08
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 15:13
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    Sonuçlar ezber bozdu! İşte modern flörtün kuralları: İlk adım, hesap ödeme, teklif...

    Gelişen yeni medya teknolojileri ve uygulamalar, günlük hayatın birçok alanında olduğu gibi ilişkileri de değiştirdi.

    İngiltere’de yapılan bir anket modern flörtün kurallarını ortaya koydu.

    Katılımcıların üçte birinden fazlası aynı anda birden çok kişiyle birlikte çıktığını, beşte biri açık ilişki yaşadığını ve erkeklerin üçte biri ilk buluşmada hesabı ödemediğini söyledi.

    YARISI İLK BULUŞMADA CİNSELLİK YAŞIYOR

    Ayrıca, çoklu flört edenlerin üçte biri altı farklı kişiyle görüştüklerini aktarırken, katılımcıların neredeyse yarısı ilk buluşmada cinsel birlik yaşadığını açıkladı.

    Sonuçlar ezber bozdu! İşte modern flörtün kuralları: İlk adım, hesap ödeme, teklif... #1

    SOSYAL MEDYA VE AÇIK İLİŞKİ

    Facebook ve Twitter gibi sosyal medya uygulamaları ile Tinder gibi flört platformları aracılığıyla tanışmanın günümüzün yeni normallerinden biri olduğu görüldü.

    Bununla birlikte ankete katılan bekarların üçte birinden fazlasının aynı anda birden fazla kişiyle çıkmakta çok az sorun veya hiç sorun görmediğini söyledi. Beşte biri ise açık bir ilişkiye sahip olduğunu aktardı.

    Sonuçlar ezber bozdu! İşte modern flörtün kuralları: İlk adım, hesap ödeme, teklif... #2

    KADINLAR ÇIKMA TEKLİF ETMELİ

    İlk adımı atmaya gelince, ankete katılan erkeklerin yarısından fazlası kadınların çıkma teklif etmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.

    Sonuçlar ezber bozdu! İşte modern flörtün kuralları: İlk adım, hesap ödeme, teklif... #3

    HESABI KİM ÖDEMELİ

    Ankette ilk buluşmada kimin hesap ödeyeceğine dair de ezber bozan sonuçlar ortaya çıktı. Erkeklerin üçte biri ilk buluşmada hesap ödemeyeceklerini söylerken, kadınların yarısından fazlası bu duruma katıldı. Ancak, erkeklerin yüzde 15'i, kadın ödemeyi teklif ederse; her on kadından biri ise erkekler hesabı öderse rahatsız olacağını açıkladı.

    Sonuçlar ezber bozdu! İşte modern flörtün kuralları: İlk adım, hesap ödeme, teklif... #4

    EVLENME TEKLİFİ

    Konu evlenme teklifine geldiğinde de sonuçlar değişmeye devam etti. Kadınların neredeyse yarısı kendilerinin de evlenme teklif edebileceğini, üçte biri ise evlenmek istemediğini söyledi.

    Ankete katılanların yüzde 37'sinden fazlası ise çocuk istemediğini belirtti.

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