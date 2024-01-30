Sonunda bu da oldu! Yüz şekliniz bakın neleri ortaya çıkarıyormuş... Yapılan bir araştırma, yüz yapısınden bir kişinin zengin veya yoksul olduğunu anlamanın mümkün olduğunu ortaya koydu.

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Son zamanlarda yapılan birbirinden ilginç araştırmalara yenisi eklendi.

Bu araştırmalardan biri ise yüz şeklinizle alakalı...

İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, bir insanı zengin ve yoksul gösteren yüz özellikleri belirlendi.

Yani yüz özelliğinize göre zengin ya da yoksul olduğunuz artık "Şıp" diye anlaşılacak.

Peki, hangisi zenginlik hangisi yoksulluk göstergesi? İşte detayı!

Zenginlik belirtileri

Araştırma sonuçlarına göre, dar yüzlü ve açık ten rengine sahip kişiler daha zengin olarak algılanıyor. Kalkık kaşlar ve birbirine daha yakın gözler yine zenginlik göstergeleri arasında yer alıyor.

Bilimsel dergi APA Journal of Experimental Psychology'de yayınlanan çalışmada, bu yüz özelliklerine sahip olan kişilerin daha sıcakkanlı ve güvenilir olduğunu düşünülüyor.

Yoksulluk belirtileri

Daha geniş ve düz yüz hatları olan kişilerin ise yoksul olarak algılandığı belirtiliyor.

Soğuk bir ten rengi de yoksulluk göstergeleri arasında.

Bilim insanı Dr. R. Thora Bjornsdottir, araştırmaya katılan kişilerin Batılı ülkelerde yaşayan beyaz kişiler olduğunu ifade etti.

"Yargılamak doğru değil"

Bjornsdottir, bu göstergelere dayanarak insanları yargılamanın doğru olmayacağını "Bunlar algılarımızı şekillendiriyor. Diğer insanlar hakkındaki izlenimlerimiz, onlar açısından belirli durumlarda avantaja ya da dezavantaja dönüşebilir." sözleriyle ifade etti.