Sosyal Güvenlik Kurumu 50 memur alımı ilanı: SGK personel alımı başvuru şartları neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na 50 personel alımı yapacağına ilişkin ilan, 11 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki SGK personel alımı başvuru şartları neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş sınavı ile 50 personel alımı yapacağına ilişkin ilan Resmi Gazete'nin 11 Mayıs tarihli sayısında yayımlandı.

İlana göre, SGK'nın 50 personel alımı için gerçekleştireceği sınavın yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı olacağı kaydedilirken, başvuru yapacak adayların başvuru genel şartları ile diğer şartları dikkatle incelemesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Peki, Sosyal Güvenlik Kurumu 50 memur alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...

SGK 50 MEMUR ALIMI BAŞVUR ŞARTLARI NELER?

SGK'nın personel alım ilanında, ''Kurumumuz taşra teşkilatı kadrolarında çalıştırılmak üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında giriş sınavı ile 50 adet sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı yapılacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı uygulanacaktır. Sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı için; 2019 ve 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri, öğrenim grubu, yazılı ve sözlü sınava çağrılacak aday sayıları ile KPSS taban puanı Tablo-1’de belirtilmiştir." denildi.

Sosyal güvenlik denetmen yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

b) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.

c) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

d) Tablo-1’de belirtilen KPSS puan türünde belirlenen taban puan ve üzeri puan almış olmak.

e) Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

SGK MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

SGK personel alımı için başvurular, e-Devlet üzerinden 24 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında alınacak. Başvurular aşağıda belirtildiği şekilde yapılacak.

İlana göre başvurular, e-Devlet ''www.turkiye.gov.tr'' adresinden 24 Mayıs 2021 tarihinde başlayıp 04 Haziran 2021 tarihi mesai bitiminde (Saat: 17.30’da) sona erecek.

Adaylar, T.C. kimlik numarası ile başvuru ekranına giriş yapacak olup ''Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu''nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra ''Tamam'' ve ''Onayla'' butonuna basarak başvurusunu tamamlayacak.

Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem tarafından kontrol edilecek. Bilgilerinde yanlışlık olan adayın başvurusu değerlendirilmeye alınmayacak.

Aday, başvuru formuna 4.5x6 ebadında ve son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafını elektronik ortamda tarayıp yerleştirecek. Başvuru esnasında ayrıca fotoğraf istenmeyecek.