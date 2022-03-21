Sosyal Güvenlik Kurumu 550 personel alıyor! SGK personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022

Sosyal Güvenlik Kurumu 550 personel alıyor! SGK personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sözleşmeli personel alımı tercihleri için KPSS-2022/6 tercih kılavuzu yayınlandı. Peki SGK sözleşmeli personel alımı tercihleri ne zaman? İşte KPSS-2022/6 tercih kılavuzu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yapılacak sözleşmeli personel alımı için KPSS-2022/6 tercih kılavuzunu yayınladı.

2020-KPSS Ön Lisans-Ortaöğretim puanı şartının aranacağı personel alımı için tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleşecek.

30 TL olan tercih başvuru ücreti, 25 Mart 2022 tarihinde mesai saati bitimine kadar yatırılacak. Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilecek.

Tercih bavşvurusunda bulunacak olan adaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri ve şartlarını araştırıyor.

Peki Sosyal Güvenlik Kurumu sözleşmeli personel alımı tercihleri ne zaman, şartları neler? İşte, KPSS-2022/6 tercih kılavuzu ve başvurular hakkında bilgiler...

KPSS-2022/6 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır.

Adaylar tercihlerini, 18-24 Mart 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 24 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, KPSS-2022/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

2.1.1 Bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasının 1*, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7’nci bentlerindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

b) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların Ek-1 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

2.1.2 Sosyal Güvenlik Kurumuna yerleştirilen adaylar hakkında, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri doğrultusunda Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması yaptırılacaktır.

2.1.3 Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve başlatılmayacaktır.

2.1.4 Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.