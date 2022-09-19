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    Sosyal konut projesinde son durum ne? Başvuru sayısı ne kadar oldu?

    Sosyal konut projesinde başvuru sayısının ne kadar olduğu gündeme geldi.İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine yapılan başvuru sayısı..
    • 19.09.2022 - 12:57
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    Sosyal konut projesinde son durum ne? Başvuru sayısı ne kadar oldu?

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular geçtiğimiz günlerde başlamıştı.

    İlk Evim, İlk İş Yerim olarak belirlenen kampanyaya başvurular, Halk Bankası, Ziraat Bankası ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

    Bankalar üzerinden yapılan başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılırken. e-Devlet üzerinden yapılacak başvuruları ise 28 Ekim'e kadar devam edecek.

    Sosyal konut projesine şuana kadar kaç kişinin başvurduğu merak konusu olurken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum son rakamları açıkladı.

    Sosyal konut projesinde son durum ne? Başvuru sayısı ne kadar oldu? #1

    Başvuru sayısı 4 milyona yaklaştı

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından konuyla alakalı yaptığı paylaşımda "Projemize başvuranların sayısı 3,5 milyona yaklaştı. Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu güveni boşa çıkarmayacağız." ifadelerini kullandı.


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