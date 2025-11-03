Sosyal medya fenomeninden rekor: Tek oturuşta tam 36 cağ kebap yedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sosyal medya dünyası, her gün yeni bir akım veya meydan okuma ile çalkalanırken bu kez rekorun adresi, bir kebap restoranı oldu.

Tanınmış sosyal medya fenomeni ve vlogger Mert Albayrak, İstanbul'un popüler lezzet duraklarından biri olan Gardaş Cağ Kebap'ta akıllara durgunluk veren bir yeme rekoruna imza attı.

Albayrak, "dur" denilmeyene kadar yediği meydan okumada, tek bir oturuşta tam 36 şiş cağ kebap tüketerek hem restoran çalışanlarını hem de takipçilerini hayrete düşürdü.

BİR SAATLİK LEZZET MARATONU KAMERADA

Mert Albayrak tarafından paylaşılan videoda, Erzurum mutfağının en sevilen lezzetlerinden olan cağ kebabını yemek için oturduğu masada, rekor denemesine başladığı anlar görülüyor.

Restoranın ustasıyla selamlaşarak başladığı videoda Albayrak, peş peşe gelen kebapları farklı yeme stilleriyle tüketiyor. Kimi zaman lavaşa sarıp salata ve ezme ile dürüm yapan fenomen, kimi zaman da şişten direkt yiyerek lezzetin tadını çıkardı.

Yaklaşık bir saat sürdüğü belirtilen yeme maratonu boyunca enerjisini kaybetmeyen Albayrak, "Bırakmam, devam," ve "Normal dönerden çok daha iyi," gibi yorumlarıyla kebabın lezzetine de vurgu yaptı. Videoda, Albayrak'ın yeme hızı ve iştahı, restoranın diğer müşterileri ve çalışanları tarafından da ilgiyle izlendi.

FİNALDE ŞİŞLER SAYILDI: TAM 36 ADET!

Meydan okumanın sonuna gelindiğinde ise videonun en dikkat çekici anı yaşandı. Garsonlar, Albayrak'ın yemeği boyunca tükettiği tüm kebap şişlerini büyük bir tepside masaya getirdi.

Albayrak, takipçilerine ve restoran yetkililerine rekoru kanıtlamak için dev tepsideki şişleri tek tek saydı. Sayımın sonunda ulaşılan "36 şiş" rakamı, bir kişinin tek seferde ulaşabileceği porsiyon miktarı konusunda adeta bir rekor olarak kayıtlara geçti.

Mert Albayrak'ın "Yapabiliyorum yani, yiyebiliyorum," sözleriyle noktaladığı bu meydan okuması, sosyal medyada "yemek challenge"larının sınırlarını zorlayan bir örnek olarak kısa sürede viral oldu.

Albayrak'ın takipçileri, fenomeni tebrik yağmuruna tutarken, bir sonraki rekor denemesinin nerede ve hangi yemekle olacağını merakla beklemeye başladı.