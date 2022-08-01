Sosyal medya raporu: Kullanıcı sayısı 10 yılda 3 kat arttı

Dijital 2022 Küresel Genel Bakış raporuna göre sosyal medya kullanıcı sayısı 10 yılda 3 kat artarken insanlar günde ortalama 2 saat 27 dakika sosyal medyada vakit geçiriyor.

Dünya genelinde sosyal medya platformlarındaki artışla beraber kullanıcı sayıları ve kullanım süreleri de artıyor.

Bu gelişmeler sosyal araştırmalara da konu oluyor

Bu kapsamda Dijital 2022 Küresel Genel Bakış raporu yayınlandı.

Raporda sosyal medya kullanımının gösterdiği inanılmaz artış dikkat çekti.

Sosyal medya kullanıcı sayısı 4,62 milyar oldu

DHA'nın haberine göre 2012 yılında 1,48 milyar olan sosyal medya kullanıcı sayısı, 2022 yılı itibariyle 3,1 kat artış göstererek 4,62 milyar seviyelerine ulaştı.

Günlük ortalama kullanım süresi 2 saat 27 dakika

Aynı raporda, dünyadaki insanların günde ortalama olarak 2 saat 27 dakika sosyal medyada vakit geçirdikleri belirtildi.

"Herkes sosyal medyada"

Pek çok ünlü isme ve 500’den fazla kurumsal firmaya hizmet verdiğini söyleyen Yunus Aksar Sosyal Medya Danışmanlığı Reklam ve Web Tasarım şirketinin sahibi olan Yunus Aksar, rapora ilişkin değerlendirmesinde, “Sosyal medya pazarlamalarının ne kadar etkili olduğunu anlamak için artık rakamlara ihtiyaç kalmadı.

Çünkü herkes sosyal medyada. Bir ürünü pazarlamak için billboard ya da diğer geleneksel reklam araçlarını kullanabilirsiniz fakat bunların hiçbirinin artık sosyal medyadaki kadar görünür olması mümkün değil.” dedi.

Sosyal medya danışmanlığının bireylerin kendilerini tanıtmaları ve daha geniş bir kitleye ulaşmaları açısından oldukça önemli olduğunu dile getiren Aksar, “2021 yılı verilerine baktığımız zaman toplam dijital harcamaların yüzde 33,1’lik kısmının reklam harcamalarına gittiğini görüyoruz. Yani artık şirketler reklam ve pazarlama faaliyetlerini dijital ortamda yürütmeleri gerektiğinin farkına vardı.” diye konuştu.

Sosyal medya reklamları

Aksar, yeni ürünler ve hizmetler keşfetmek için en etkili araçların sosyal medya reklamları olduğunu dile getirdi. We Are Social tarafından yayınlanan rapora da değinen Aksar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“We Are Social raporuna göre 16 ve 64 yaşları arasında bulunan insanların yeni markalar, ürünler ya da hizmetler keşfetmek için kullandığı farklı araçlar mevcut. Bu yaş grubunda bulunan insanların yüzde 31,1’lik kısmı söz konusu keşifleri TV reklamlarından yapıyor. Bu rakam geçtiğimiz yıllara oranla çok daha düşük bir rakam.

Yine 16-64 yaş grubundaki insanlar keşifleri yüzde 31,7 oranında çevrimiçi aramalardan yaparken, yüzde 27,6’lık kısmı ise sosyal medya reklamları aracılığıyla yapıyor. Sosyal medyanın sahip olduğu yüzdelik dilimin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde TV reklamlarını ve çevrimiçi aramaları geride bırakacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.”

Reklam harcamaları arttı

Sosyal medyanın reklam verenler için son derece önemli bir alan olduğunu dile getiren Aksar, “2020 yılının ilk çeyreği ile karşılaştırıldığı zaman, sosyal medya reklamlarına yapılan harcamaların 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 14 artış gösterdiğini görüyoruz.

Yalnızca 2021 yılının son çeyreğinde firmalar 1000 reklam gösterimi başına 9,13 dolar ödemişler. Tüm dünyada sosyal medya kullanım oranlarını ve gösterilen reklamların sayısını düşünürseniz, aslında sosyal medya reklamlarına ne kadar büyük yatırımlar yapıldığını rahatlıkla anlayabilirsiniz.” dedi.