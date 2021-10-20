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    Sosyal medyadan canlı yayın yapan kişi, Balıklıgöl'e düştü

    Şanlıurfa'da bir şahıs, cep telefonuyla sosyal medyada canlı yayın yaparken Balıklıgöl'e düştü. Suda çırpınan şahsı, çevredekiler suya atlayarak kurtardı.
    • İHA
    • 20.10.2021 - 21:54
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    Sosyal medyadan canlı yayın yapan kişi, Balıklıgöl'e düştü

    Şanlıurfa’nın dini, tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Balıklıgöl’de ilginç bir olay yaşandı.

    CANLI YAYIN YAPARKEN SUYA DÜŞTÜ

    Cep telefonuyla sosyal medya üzerinde yayın yapan bir vatandaş, geri geri gittiği sırada Balıklıgöl’e düştü. Suda çırpınmaya başlayan vatandaşı çevredekiler suya atlayarak kurtardı.

    OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

    Büyük uğraşlar sonucu sudan çıkartılan vatandaş, olayın şokuyla uzun süre kendine gelemedi. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yaşanan olay başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Şanlıurfa'da canlı yayın yaparken Balıklıgöl’e düştü VİDEO

    Sosyal medyadan canlı yayın yapan kişi, Balıklıgöl e düştü #1

    Sosyal medyadan canlı yayın yapan kişi, Balıklıgöl e düştü #2

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