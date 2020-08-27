Ohio Sağlık Bakanlığı, sosyal mesafenin önemini gösteren bir kamu spotu yayınladı.

ABD'nin Ohio eyaleti Sağlık Bakanlığı tarafından, sosyal mesafenin önemini anlatan çarpıcı bir kamu spotu hazırlandı.

Üzerinde masa tenisi topu olan çok sayıda fare kapanı, aralarında mesafe olmadan yan yana dizildi. Sonrasında ise belirli bir yükseklikten üzerlerine top atıldı ve zemindeki tuzaklar teker teker kapanmaya başladı.

SOSYAL MESAFE NASIL UYGULANMALI

Hazırlanan bu video ile kalabalık ortam içinde uygun sosyal mesafenin uygulanmaması durumunda virüsün nasıl yayılabileceği gösterildi.

Kamu spotu, mesafeli tuzaklar arasında güvenli bir şekilde sıçrayan bir topla sona erdi ve bu da sosyal mesafenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sosyal mesafenin önemini gösteren kamu spotu