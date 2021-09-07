Soyağacı hizmetinde yeni uygulama başladı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi Projesi kapsamında, 1800'lü yıllara kadar doğmuş olan kişilerin kaydına erişilebilecek.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan alt-üst soy sorgulama hizmetine gösterilen yoğun ilgiden yola çıkarak vatandaşlar için alt-üst soy bilgilerinin kullanılması ile soyağacı tasarlayabilecekleri "Soyağacı Oluşturma" hizmetini uygulamaya açtı.

İçişleri Bakanlığı, soyağacı oluşturma hizmeti ile dijital dönüşüm alanında bir adım daha atarak, vatandaşların elektronik ortamdan ulaşabilecekleri kamu hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

Bu yeni hizmet sayesinde vatandaşlar, nüfus müdürlüklerine gitmeden soyağaçlarını oluşturabilecek.

AİLE SOYBAĞI 1800'LÜ YILLARA KADAR ÖĞRENİLEBİLİR

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) Projesi kapsamında elektronik ortamda tutulan nüfus kütükleri sayesinde üst soya dair bilgiler kolayca edinilebiliyor.

MERNİS'te tutulan bilgiler, Osmanlı Dönemi'nde 1904 yılında yapılan genel nüfus sayımı ile elde edilen bilgilere dayandığı için 1800'lü yıllara kadar doğmuş olan kişilerin kaydına erişilebilme imkanı sağlıyor.

SOYAĞACI OLUŞTURMA

Soyağacı oluşturma işlemi, e-Devlet kapısını ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılabilecek.

E-Devlet kapısından soyağacını oluşturmak için "https://www.turkiye.gov.tr/nvi-alt-ust-soy-bilgisi-sorgulama" adresinden, TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak kimlik doğruladıktan sonra "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/Soy Ağacı Oluşturma" hizmetini seçerek soyağacına ait elektronik belge alınabilecek.

Ya da "nvi.gov.tr" adresinden e-Hizmetler / e-Sorgulamalar / Soyağacı Sorgulama hizmetini seçip e-devlet ile giriş yaparak ilgili hizmete ulaşılabilecek.

BAKAN SOYLU DA PAYLAŞTI

Öte yandan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yeni uygulamayı resmi Twitter hesabından duyurdu.

Tweet’i İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da alıntıladı.

Paylaşımda, “e-Devlet'e eklenen yeni hizmetimiz ile çerçevelenmiş resim Üst soy bilginizi görsel beğeninize göre tasarımsal olarak düzenleyebilir, yazıcı yüksek çözünürlüklü haliyle çıktı alabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.