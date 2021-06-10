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    Spil Dağı Milli Parkı’nda gün batımı eşliğinde idman

    Manisalı sporcular, 1517 metre rakımlı Spil Dağı'nda gün batımı manzarasıyla antrenman yapıyor.
    • İHA
    • 10.06.2021 - 17:11
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 17:18
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    Spil Dağı Milli Parkı’nda gün batımı eşliğinde idman

    Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı taekwondo, wushu ve eskrim yapan sporcular, Spil Dağı'nın muhteşem manzarasında şampiyonalara hazırlanıyor.

    EŞSİZ MANZARA EŞLİĞİNDE ANTRENMAN

    Hedefini uluslararası şampiyonalarda altın madalya olarak belirleyen Manisalı sporcular, muhteşem bir doğa eşliğinde antrenman yaparak, yeni sezondaki müsabakalara hazırlanırken, Spil Dağı'ndaki gün batımında tabloluk görüntülere ortaya çıktı.

    Doğanın eşsiz güzelliği ile hünerlerini birleştiren sporcular, unutulmaz bir ortamda idman yapmanın keyfini yaşadı.

    Spil Dağı Milli Parkı’nda gün batımı eşliğinde idman #1

    KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

    Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, doğada spor yapmanın moral ve özgüven açısından büyük faydalar sağladığını belirterek, örnek çalışma isteği ve azimlerinden ötürü sporcuları tebrik etti.

    Spil Dağı'nda yaz kış bu tarz etkinlikleri yapmaya özen gösterdiklerini kaydeden Öztürk, "Bilindiği gibi geçtiğimiz kış aylarında muay thaicilerimiz Spil'in bembeyaz karlarla kaplı örtüsünde antrenman yapmıştı.

    Bu kez de wushu, taekwondo ve eskrimcilerimiz, gün batımında antrenman yaparak adeta kartpostallık görüntüler verdiler.

    Örnek bir antrenman çalışmasına imza atan sporcularımıza ve antrenörlerimize ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar diliyorum." dedi.

    Spil Dağı Milli Parkı’nda gün batımı eşliğinde idman #2

    Spil Dağı Milli Parkı’nda gün batımı eşliğinde idman #3

    Spil Dağı Milli Parkı’nda gün batımı eşliğinde idman #4

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