Spil Dağları'nın özgür ruhu: Yılkı atı

Osmanlı'da şehzadeler için eğitilen yılkı atları, bugün milli parkın özgürlük bekçiliğini yapıyor.

Doğal güzellikleri ile Türkiye'nin sayılı milli parklarından olan Manisa Spil Milli Parkı, Osmanlı'dan bugüne kadar geldiği tahmin edilen yılkı atlarına ev sahipliği yapıyor.

Özgür ruhlu yılkı atları, 6 bin 694 hektarlık alan üzerindeki Spil Milli Parkı'nın gözdesi haline gelmiş durumda.

OSMANLI'DAN BUGÜNE DEĞİŞMEYEN ASALET

Osmanlı Devleti'nde şehzadeler için seçilen yılkı atlarının, güçlenmesi ve eğitime hazır hale getirilmesi için milli parkın Atalanı mevkisinde doğaya bırakıldığı biliniyor.

Her geçen gün sayısı artarak 1500'ü bulduğu söylenen yılkı atları, doğada gruplar halinde ve her grubun bir lideri olacak şekilde geziyor.

YERLİSİ DE YABANCISI DA MERAKLISI

Milli parkın içinde yer alan gölete, yamaç paraşütü pistine, seyir tepesine ve Ayvacık Mahallesi civarına giderek yılkı atlarını görmek isteyen yerli ve yabancı turitler, izin vermeyen atlara 100 metreden fazla yaklaşamıyor.

"ATLARI İZLERKEN STRES ATIYORUM"

Spil Dağı'nı ve yılkı atlarını görüntüleyen 53 yaşındaki doğa fotoğrafçısı İsa Göbeklioğlu, "Yılkı atları Spil Dağı'na ayrı bir değer katıyor. Yılkı atları Spil Dağı'nın bir simgesi haline geldi. Şahsımın ve bazı vatandaşların yılkı atlarına çok büyük bir ilgisi var. Spil Dağı istenilen turizm değeri kavuşursa yılkı atlarının da kıymeti daha çok bilinecektir. Yılkı atlarını izlerken stres atıyorum. Onlara zarar vermeden burada yaşamalarının sağlanması için elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.























