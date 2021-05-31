Spor salonları açılacak mı? 1 Haziran'da halı saha, havuz ve spor salonları...

Spor salonları açılacak mı? 1 Haziran'da halı saha, havuz ve spor salonları...

Spor salonu, yüzme havuzu ve halı sahaların durumu 1 Haziran öncesinde merak konusu oldu. Salgın nedeniyle kapalı olan spor salonları ve benzeri mekanlar açılacak mı? İşte ayrıntılar...

Halı sahalar ve spor salonları ne zaman açılacak sorusu, 1 Haziran'a saatler kala gündemde yerini aldı.

Kısıtlamalar sonrası vaka sayılarının azalması ile beraber bu işletmelerin 1 Haziran'da açılması için beklentiler arttı. Başta işletme sahipleri olmak üzere milyonlar Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararları bekliyor.

Bilim Kurulu tavsiye kararları ile Kabine Toplantısı'nda halı sahalar ve spor salonlarının durumunun değerlendirilmesi bekleniyor. Peki spor salonları 1 Haziran'a açılacak mı? İşte halı saha, yüzme havuzu ve spor salonlarına dair son gelişmeler...

SPOR SALONLARI, HALI SAHA VE HAVUZLAR AÇILACAK MI?

Bilindiği üzere kademeli normalleşme sürecinin ilk aşamasında verilen kararlarda yüzme havuzları, halı saha ve spor salonlarının hizmet vermesi kısıtlanmıştı.

31 Mayıs'ta toplanması beklenen Kabine Toplantısı'nda bu işletmeler için hijyen ve mesafe koşulları belirlenerek açılma kararı alınması bekleniyor.

Bir süredir kapalı olan işletmelerin 1 Haziran sonrası açılıp açılmayacağı konusu bugün netlik kazanacak.