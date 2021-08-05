Spor Smart nasıl izlenir? GS Johnstone maçı şifresiz izlenir mi? Spor Smart frekans bilgileri...

Spor Smart nasıl izlenir? GS Johnstone maçı şifresiz izlenir mi? Spor Smart frekans bilgileri...

UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayınlandığı Spor Smart kanalına dair detaylar araştırılıyor. Peki Spor Smart nasıl izlenir, ücretsiz mi? İşte frekans bilgileri...

Şampiyonlar Ligine veda eden Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda bu akşam İskoç temsilcisi St Johnstone ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele D-Smart platformu Spor Smart ekranından yayınlanacak. Spor Smart kanalından maçı izlemek isteyen seyirciler detayları araştırıyor.

Peki Spor Smart nasıl izlenir? İnternet üzerinden Spor Smart izlenir mi? İşte frekans bilgileri...

SPOR SMART NASIL İZLENİR?

D-Smart platformunda yer alan Spor Smart 77. kanalda yer alıyor. Spor Smart izleyebilmek için D-Smart platformunun 'Aile Spor Paketine üye olmak gerekiyor.

D-Smart GO üyeliği bulunanlar, internetten, cep telefonundan ya da tabletlerinden maç yayınlarını izleyebilir.

SPOR SMART FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan Smart Spor kanalının frenaks bilgileri şöyle:

Polarizasyon: H - Yatay

Frekans: 12245

SR: 27500

Kapsama: Doğu

Modülasyon: 8PSK

Sistem: DVB-S2

FEC: 5/6