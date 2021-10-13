Sporcuların madalyalarını ısırması, özellikle uluslararası spor müsabakalarının vazgeçilmez ritüellerinden biridir. Peki sporcular madalyalarını neden ısırır? İşte nedeni...

Olimpiyat oyunlarını yakından takip eden hemen hemen herkesin kafasında bir kez belirmiştir ‘’Sporcular madalyalarını neden ısırır?’’ sorusu.

Dünyanın neresinden olursa olsun, olimpiyatlara katılarak altın madalya kazanan tüm sporcular, kameralara kazandıkları madalyayı ısırırken poz veriyor.

Haliyle bu gelenek, ‘‘Madalyalar şekerlemeden mi yapılıyor?’’ veya ‘‘Sporcular birbirlerine mesaj mı gönderiyor?’’ gibi sorulara neden oluyor.

Peki sporcular madalyalarını neden ısırır? İşte nedeni…

SPORCULARIN MADALYALARINI ISIRMA NEDENİ

Madalyaları ısırma fikrinin temel çıkış noktası, aslında madeni paralara dayanıyor.

Şöyle ki çok önceleri madeni paraların sahte olup olmadıkları ısırılarak anlaşılabiliyordu. Madeni paraların üzerinde diş izi kalıyorsa, bu paranın gerçek altından yapıldığı anlamına geliyordu.

Tabi bu durumu daha iyi anlayabilmenin yolu, Mohs Sertlik Skalası'nı bilmekten geçiyor. Mohs Sertlik Skalası, element ve minerallerin ne kadar sert olduğunun ölçütü niteliğindedir. Bu skalaya göre altın, insan dişinden daha yumuşakken pirit veya gümüş ise dişinizi kıracak kadar serttir.

Dolayısıyla altın bir madeni para veya madalya ısırıldığında üzerinde diş izi oluşmaktadır. Kısaca özetlemek gerekirse bir madalyanın altın olup olmadığı ayrımını, ancak madalyayı ısırarak yapabiliyorsunuz.

ŞOV AMAÇLI SÜRDÜRÜLÜYOR

Ancak bu geleneğin günümüzde pek bir işlevi bulunmuyor. Nitekim 1912 Stockholm Olimpiyatları'ndan bu yana olimpiyat madalyaları saf altın olarak üretilmiyor. Anlayacağınız bu gelenek, artık sadece şov amaçlı devam ediyor.

Zaten birçok sporcu da sadece fotoğrafçılar istediği için böyle bir poz verdiğini söylüyor. Yani bu adet, artık sporcuların değil ‘fotoğrafçıların’ bir takıntısı haline gelmiş görünüyor.