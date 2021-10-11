Squid Game: Yeşil Işık Kırmızı Işık Oyunu oyna

Rekorlar kıran Netflix dizisi Squid Game'in ilk oyunu "Kırmızı Işık Yeşil Işık" oyunu artık sizlerle...

Dünya çapında üne kavuşan Güney Kore yapımı Squid Game, milyonlarca seyirciye ulaştı.

Dizinin konusu ve karakterlerinin yanı sıra, yarışmaların temelini oluşturan "çocuk oyunları" evde, okulda, sokakta oynanmaya başladı bile.

SQUİD GAME OYUNLARI

Squid Game'in hem ilk oyunu hem de en dikkat çekeni ise "Kırmızı Işık Yeşil Işık" oldu.

Kırmızı Işık Yeşil Işık nasıl oynanır seyirciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başladı.

Aslında oyun geniş bir alanda, bir tarafta büyük ödülü kazanmak isteyen insanlar, diğer tarafta ise şarkı söyleyen robot bir kızın durmasıyla başlıyor.

KIRMIZI IŞIK YEŞİL IŞIK OYUNU

Oyunun kuralları ise şöyle;

Kız şarkı söyleyerek size sırtını döndüğünde yani yeşil ışık yandığı sırada yürüyebilirsiniz. Ancak karşınızdaki kızın şarkı söylemeyi bırakarak size doğru dönmesiyle birlikte yani kırmızı ışığın da yandığı sırada durmanız gerekmekte.

Aksi halde kırmızı ışık yanmasına rağmen yürürseniz vurulur ve oyunu kaybetmiş sayılırsınız. Bu nedenle kızın şarkı söylediği sırada ilerleyebildiğiniz kadar ilerlemeli ve kırmızı ışığın yanmasıyla birlikte durmalısınız.

Son derece dikkatli olmalı ve bitiş çizgisine ulaşarak hayatta kalmalısınız.Minik kızın kafa hareketlerini izleyerek duracağınız zamanı ayarlayabilirsiniz.

Squid Game 3D oyunu mouse ile oynanmaktadır. İyi eğlenceler...