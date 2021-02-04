Manda sürüsü arasında yürüyen bir buzağı, leoparın saldırısına uğradı. Leopar, yavrusunun saldırıya uğradığını gören mandadan canını zor kurtardı.

Sri Lanka'nın Yala Ulusal Parkı'nda 31 Ocak'ta bir leopar, manda sürüsü arasına daldı.

Manda sürüsü arasındaki buzağıya saldıran leopar, durgun bir göletin diğer tarafındaki bir ağaca sıçrarken görüldü.

Vahşi leopar, bölgeden geçen bir bufalo sürüsü arasında yürüyen bir buzağıya doğru ilerledi.

YAVRUSUNU KORUDU

Diğer büyükbaş hayvanlar, yavrularını korumak için leoparı engellemeye ve tekmelemeye başladı.

Sri Lanka'da manda, yavrusuna saldıran leoparı korkuttu VİDEO

AĞACA TIRMANDI

Buzağıyı dişleyen leopar, manda tarafından kovalandı. Bu sırada kaçmaya çalışan leoparın, avını bırakıp ağaca tırmandığı görüldü.