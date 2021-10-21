Staj süresi sigorta başlangıcı sayılır mı? Emeklilik hayali kuranlar dikkat!

Staj döneminde yapılan staj sigortasının, sigorta başlangıcı sayılıp sayılamayacağı emeklilik hesabı yapanlar tarafından merak ediliyor. Peki staj süresi emeklilikten düşer mi?

Milyonlarca vatandaşın en büyük hayali: Emeklilik...

Emekli olabilmek için ise prim gününün doldurulmuş olması gerekiyor. Bu noktada staj döneminde yapılan staj sigortasının emeklilik üzerinde bir etkisi olup olmadığını araştırılıyor.

1999 yılında yapılan emeklilik reformu ile ilk sigortalı olunan tarihin erken emeklilikte öne çıkması staj sigortası başlangıcını daha da önemli hale getirdi.

Emekli maaşını ve emeklilik zamanını büyük oranda etkileyen sigorta primleri ve başlangıç tarihi konusunda soru işaretleri bulunuyor.

Lise ya da üniversite öğrenimi sırasında yapılan stajlarda sigortası ödenen kişiler bu sorunun cevabını araştırıyor.

Peki staj süresi sigorta başlangıcı olarak sayılır mı? İşte cevabı...

STAJ SİGORTA BAŞLANGICI OLARAK KABUL EDİLİR Mİ?

Öğrenimlerini tamamlayarak çalışma hayatına başlamadan önce, staj yapan kişilere staj çalışmalarını yaptıkları süre boyunca sigorta yapılması zorunludur. Buna staj sigortası denmektedir.

Bu sigortanın kapsamı ise kişinin geçirmiş olduğu meslek hastalıklarını ve iş kazalarını içerir. Yani staj sigortası primleri bu amaç için ödenmektedir.

Bir diğer deyişle emeklilik ile ilgili bir prim ödemesi gerçekleşmez. Hal böyleyken emeklilik için gün sayısı hesaplaması yapıldığında staj prim günleri bu hesaba dahil edilemez.

Bu nedenle emeklilik için hesaplama yapan vatandaşların özellikle de prim eksiği olan vatandaşların sigorta başlangıçlarını staj döneminden almamaları ve o döneme ait primleri eklememeleri gerekmektedir.

STAJ SÜRELERİ NE KADARDIR?

Staj süreleri;

Lisans öğretiminde gerçekleştirilen stajların toplam süresi 60 (altmış) iş günüdür. Gerçekleştirilen bu 60 günlük stajın:

· 30 iş günü Genel

· 30 iş günü ise Mesleki Staj olarak yapılır.