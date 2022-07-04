İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 4 Temmuz 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 4 Temmuz Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 4 Temmuz Pazartesi 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 4 Temmuz Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

4 Temmuz hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

ARNAVUTKÖY

NO: 23928342

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 04/07/2022 10:00:00 - 04/07/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 23825806

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah İLKEM sk / GÜMÜŞPALA mah ALEV ÇIKMAZI, ASKER, BAŞARAN, BİÇER, DAMAT, DÖNERTAŞ, DİK, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GELİN, GEZEGEN, GÖRÜMCE, GÜMÜŞPALA, HÜSEYİN ÖZKAN, KAYNANA, KAYNATA, KURUÇEŞME, LEVAZIM, MÜGE, MİCAN, SARP, SEYİSOĞLU, TÜRKMEN, YÜKSEL, YİĞİT, ÇAMLIK, ÖREN, ÖZGÜR, ÜÇGEN, ŞULE sk bölgelerinde 04/07/2022 09:00:00 - 04/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23896303

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah LİLYUM, PETUNYA sk bölgelerinde 04/07/2022 09:00:00 - 04/07/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 23879251 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ADİL, BANKACI, CUMHURİYET, DİNÇER, FEVZİ ÇAKMAK, FULYA, MEZARLIK, RAHMİ REİS, YÜCEL, ŞEHİT ABDULLAH KALA sk bölgelerinde 04/07/2022 09:00:00 - 04/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23879229

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah BEKÇİ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FATİH, KANDİL, KASAPOĞLU, KATİP AHMET, MARMARA, MENEKŞE, NAMIK KEMAL, REŞİTPAŞA, TALİMHANE, YAZAR, YENİYOL, ÇİĞDEM, ÖZARI, ŞAMLI sk bölgelerinde 04/07/2022 09:00:00 - 04/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23928442

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), ELİFOĞLU, GAMZE, GÜLİZAR, GÜMÜŞPALA, GÜZELBAKAN, KARAYOLLARI, RIZABEY sk bölgelerinde 04/07/2022 13:00:00 - 04/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 23923316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 892. sk bölgelerinde 04/07/2022 14:00:00 - 04/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 23964570

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah LADİN sk bölgelerinde 04/07/2022 09:00:00 - 04/07/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23884316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞCILAR 1.ARA, BAĞCILAR 2. ARA, BURÇAK, DEFİNE, KIZILELMA 1 sk bölgelerinde 04/07/2022 12:00:00 - 04/07/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.