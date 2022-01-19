İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19 Ocak 2021 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19 Ocak 2021 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 19 Ocak Çarşamba sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 19 Ocak Çarşamba 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

19 OCAK 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bayrampaşa : Kocatepe Mah,Kartaltepe Mah

Çalışmanın tahmini olarak 19.1.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Fatih: Hoca Paşa Mah,Cankurtaran Mah,Alemdar Mah

Çalışmanın tahmini olarak 19.1.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



