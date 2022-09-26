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    Starlink'i gören Erzurumluların güldüren diyaloğu

    Elon Musk’ın Starlink uydusunu Erzurumlu vatandaşlar uçağa benzetti. Işıkların ne olduğunu çözmeye çalışan Erzurumluların diyaloğu dinleyenleri gülümsetti.
    • 26.09.2022 - 14:24
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 14:36
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    Starlink'i gören Erzurumluların güldüren diyaloğu

    Elon Musk’ın Starlink uydusununun gece yansıyan ışıkları sık sık dünyanın farklı yerlerinde heyecana neden oluyor.

    Kilometrelerce uzunlukta dümdüz bir çizgi halindeki uydu ışıkları farklı değerlendirmelere bazen de korkuya neden oluyor.

    Türkiye’nin birçok şehrinde görülen Starlink, bu kez de Erzurum semalarında görülerek vatandaşlarda şaşkınlık oluşturdu.

    Starlink'i gören Erzurumluların güldüren diyaloğu VİDEO

    Erzurumlular uçağa benzetti

    Havada süzülen ışıklı cisimle ilgili yorumlar yapan Erzurumlu vatandaşlar, Starlink uydusunu uçağa ve ipe benzetti.

    Bir grup vatandaşın gece saatlerinde kameralarına yansıyan olaylar, izleyenleri güldürdü.

    Starlink i gören Erzurumluların güldüren diyaloğu #1


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