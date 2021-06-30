Steven Caulker kimdir? Fenerbahçe'nin yeni oyuncusu Steven Caulker'ın kariyeri..

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, başarılı defans oyuncusu Steven Caulker'ı kadrosuna kattı. Peki son olarak Türkiye Süper Ligi'nde Aytemiz Alanyaspor forması giyen Caulker kimdir?

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertli kulüp, Alanyaspor'un İngiliz defans oyuncusu Steven Caulker ile anlaştığını duyurdu.

Sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul'a davet edilen ünlü futbolcunun Fenerbahçe takımında yer alacak olmasının ardından sarı lacivertli takıma gönül verenler, Steven Caulker hakkında araştırmalarına başladı.

Fenerbahçe taraftarları, Steven Caulker kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? sorularına yanıt arıyor.

Peki Steven Roy Caulker kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? İşte Steven Caulker'ın hayatı ve kariyeri...

STEVEN CAULKER KİMDİR?

29 Aralık 1991 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya gelen 1,91'lik stoper Steven Roy Caulker, futbola İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın altyapısında başladı.

2009'da A takıma yükselen Steven Caulker, 2009'da Yeovil Town'a kiralık olarak gönderildi.

Ardından Bristol City ve Swansea'da kiralık olarak top koşturan Caulker, 2013 yılında Cardiff'e 9,15 milyon avro bedelle transfer oldu. Bir yıl sonra da Queens Park'ın 10,75 milyon paund karşılığında kadrosuna kattığı tecrübeli stoper, 2015 yılında Southampton'a kiralık gönderildi.

Caulker kariyeri boyunca birçok İngiliz kulübünde oynarken 2016 yılında 5 aya yakın bir süre kiralık olarak Liverpool'un da formasını giydi.

Bir dönem kulüpsüz olarak boşta kalan Steven Caulker, 2019 yılında bonservis bedeli olmadan Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'a transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon Akdeniz temsilcisiyle Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam çıktığı 37 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.