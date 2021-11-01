Stres, uykusuzluk ve ağrılara birebir: Gül Çayı

Gül çayının tarih boyunca sağlık ve zindelik için birçok faydası olduğu bilinmektedir. Bu popüler bir Orta Doğu çay çeşididir ancak dünya çapında beğenilmektedir. Peki gül çayının faydaları nelerdir?

Gül çayı, tadı çok yumuşak ve güzel olan, kokusuyla insanı mest eden, aynı zamanda şifa deposu olan bir çaydır. Özellikle de gergin anların kurtarıcısı olan bu mis kokulu çay ile birçok kişi rahata ermiştir.

Zarif görünümü ve hoş kokusu ile dikkat çeken gül, şimdi de sıcak su ile buluşuyor ve bitki çayı saatlerinizi lezzetlendirmek için hazırlanıyor.

Eğer tadı yumuşak, etkileri güçlü bir bitki çayı arıyorsanız aradığınız çay gül çayı olabilir! İşte gül çayının bilinmeyen faydaları ve nefis bir gül çayı tarifi...

REGL SANCILARINA BİREBİR

Gül çayı faydaları kadınları yakından ilgilendirmekte. Regl günlerinde yaşanan sancıları dindirmenin kolay bir yolu olan gül çayı, bu süreci ağrısız ve sancısız geçirmenizi sağlar. Kan akışını hızlandırarak regl kanamalarını rahatlatır ve sancısız bir dönem sunar. Eğer regl haftasında yataktan çıkmakta zorlanıyorsanız ve ağrılardan dolayı hareketleriniz kısıtlanıyorsa; gül çayı tüketebilirsiniz.

VÜCUDU ZARARLI MADDELERDEN ARINDIRIR

Yaşam koşullarından ve beslenme düzeninden dolayı zaman zaman vücutta zararlı maddeler birikebilir. Biriken zararlı maddeleri gül çayı içerek atabilirsiniz. Eğer vücudunuzu yenilemek ve arındırmak isterseniz; gül çayı demlemenizi öneriyoruz. Gül çayı antioksidan özelliği sayesinde, vücudu zehirli maddelerden temizler ve hücre yenilenmesini sağlar.

STRESİ YOK EDER

Gül tomurcuğu çayı faydaları arasında terapi etkisi yer alıyor. Gül çayı içenler adeta terapi görmüş gibi rahatlıyor.

Sinirleri yatıştıran gül çayı, günün yorgunluğunu atmanız için sizlere destek olmaktadır. Stresli ve gergin günlerin sonunda, gül çayı içerek rahatlayabilirsiniz.

İLTİHAPLARI TEMİZLER

Gül çayı iltihapları temizleme konusunda da başarılı sonuçlar vermektedir. Vücudunuzda oluşan iltihapları yok etmenin en doğal yolu gül çayı tüketmektir. Gül çayını düzenli ve ölçülü tükettiğinizde, iltihap oluşumuna engel olabilirsiniz.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER

Gül çayı, bağırsaklarda oluşan krampları giderme görevini taşır.İshal ve kabızlık gibi problemleri ortadan kaldıran gül çayı, sindirim sisteminde oluşan rahatsızlıkları iyileştirir. Yemek sonrası oluşan hazımsızlık sorunu için; gül çayı önerilmektedir.

SOLUNUMU RAHATLATIR

Kış enfeksiyonlarına karşı önlem almak isteyenler sık sık gül çayı tüketebilir. Gül çayı boğaz yolunu yumuşatır ve solunum hastalıklarına engel olur. Astım ve kuru öksürük gibi sorunlar yaşayanlar, gün içinde taze gül çayı demleyerek tüketmelidir. C vitamini içeren gül çayı boğaz ağrısını da dindirme görevini taşır.

AĞRI KESİCİDİR

Ağrı kesici ilaç niteliğinde etkileri olan gül çayı, kas ve eklem ağrısı yaşadığınız zamanların kurtarıcısıdır. Baş ağrısı, boğaz ağrısı, göğüs ağrısı için tercih edebilirsiniz. Kan dolaşımını hızlandırır ve ağrının ortadan kalkmasına yardım eder.

METABOLİZMAYI HIZLANIRIR

Antioksidan maddeler bakımından zengin olan gül çayı, metabolizmayı hızlandırıcı etkiye sahiptir. Kilo vermeye yardımcı çaylar arasında adını duyuran gül çayı, zayıflamak isteyenlerin bitki çayı raflarında yerini alır. Bağırsak problemlerini yok ederek yağ yakımını hızlandırır.

UYKU BOZUKLUĞUNU TEDAVİ EDER

Geceleri uykuya dalmakta zorlanıyorsanız; gül çayını uykudan önce tüketebilirsiniz. Sinirleri yatıştıran gül çayı, uyku problemleri için dinlendirici bir etkiye sahiptir. Kesintisiz ve huzurlu uyumak isteyenler, düzenli olarak gül çayı tüketebilir.

CİLDİ TEMİZLER VE CANLANDIRIR

Pek çok kozmetik ürününde kullanılan gül, çay halinde tüketildiğinde cilt dostu olmaktadır. Gül çayını içerek veya soğuduktan sonra cildinize sürerek cildin temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Vitaminler ve antioksidan maddeler bakımından zengin olan gül çayı, hücre yenilenmesine destek olarak cildin parlak ve canlı görünmesini sağlar.

GÜL ÇAYI NASIL YAPILIR?