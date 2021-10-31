Şu an saat kaç, kış saatine geçildi mi? Türkiye'de saatler geri alındı mı?

Şu an saat kaç, kış saatine geçildi mi? Türkiye'de saatler geri alındı mı?

Avrupa'da kış saati uygulaması başladı. 30 Ekim Cumartesi'yi 31 Ekim Pazar gününe bağlayan gece 03.00'te saatler bir saat geri alındı. Peki saatler geri alındı mı? Türkiye'de şu an saat kaç?

Dünyanın birçok ülkesinde kış saati uygulamasına geçildi ve saatler bir saat geri alındı.

Bazı akıllı telefon, saat ve tablet gibi teknolojik ürünlerin saatleri, kış saati uygulaması doğrultusunda otomatik olarak güncellendi.

Bunun üzerine milyonlarca kişi, Türkiye'de saatlerin değişip değişmediğini araştırmaya başladı. Hatırlanacağı gibi, kalıcı yaz saati ile ilgili olarak geçtiğimiz yıllarda karar alınmıştı.

Peki, 31 Ekim Türkiye'de kış saatine geçildi mi? Türkiye'de saatler geri alındı mı, şu an saat kaç? İşte, detaylar...

SAATLER GERİ ALINDI MI, ŞU AN SAAT KAÇ?

''Şu an saat kaç, saatler geri mi alındı?'' gibi sorular, günün en çok merak edilenleri arasında yer alıyor.

Bunun nedeni ise, Türkiye'de bazı cep telefonlarının yaz ve kış saati olarak iki farklı modunun aktif olarak kullanılıyor olması. Yılda iki defa, elektronik aletlerin saatlerinin ileri veya geri alınması durumunda saat karmaşası yaşanıyor.

Ancak Türkiye'de saatler geri alınmadı ve kış saatine geçilmedi. Doğru saati öğrenmek için TRT resmi internet sitesini veya manuel saatlerinizi (kol saati, duvar saati vb.) kontrol edebilirsiniz.





SABİT SAAT UYGULAMASI

Kış saati 2016 yılında Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile yürürlükten kaldırıldı. Böylelikle kış saati uygulaması sona ermiş oldu.

Türkiye, bu kararla birlikte sabit saat uygulamasına geçti ve otomatik saate ayarlı elektronik aletler saatleri geri aldı.

Cumhurbaşkanı kararıyla, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat (yaz saati) uygulaması her sene, yıl boyu sürdürülecek.