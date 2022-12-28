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    Su aygırı, kurtardığı dişi geyiği öldürdü

    Köpeklerden kurtulmak isteyen geyik, su aygırı tarafından öldürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2022 - 12:59
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    Su aygırı, kurtardığı dişi geyiği öldürdü

    Güney Afrika’daki Kruger Ulusal Parkı’nda kaydedilen görüntüler, vahşi yaşamın acımasızlığını gözler önüne serdi.

    Parkta tur atan turistler, yabani köpekler tarafından kovalandıktan sonra çamura sıkıştırılan dişi geyiği fark etti.

    Geyiği önce kurtardı

    Köpekler çevrelediği geyiğe saldırırken, çaresiz hayvan kurtulmak için mücadele verse de başarılı olamadı.

    O sırada yaklaşan su aygırı, köpeklerin uzaklaşmasını sağladı. Çamura girerek su aygırına sığınmak isteyen geyik ise hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.

    Ağzında ezerek köpeklere bıraktı

    İri cüsseli hayvan, geyiği ağzında ezerek öldürdü ve köpeklere bıraktı. Yabani köpekler de öldürülen hayvanı yerde sürükleyerek gözden kayboldu.

    Vahşi yaşamdaki av mücadelesi, anbean kameraya yansıdı.

    Su aygırı, kurtardığı dişi geyiği öldürdü ViDEO

    Su aygırı, kurtardığı dişi geyiği öldürdü #1

    Su aygırı, kurtardığı dişi geyiği öldürdü #2

    Su aygırı, kurtardığı dişi geyiği öldürdü #3

    Su aygırı, kurtardığı dişi geyiği öldürdü #4

    Su aygırı, kurtardığı dişi geyiği öldürdü #5

    Su aygırı, kurtardığı dişi geyiği öldürdü #6


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