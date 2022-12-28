Köpeklerden kurtulmak isteyen geyik, su aygırı tarafından öldürüldü.

Güney Afrika’daki Kruger Ulusal Parkı’nda kaydedilen görüntüler, vahşi yaşamın acımasızlığını gözler önüne serdi.

Parkta tur atan turistler, yabani köpekler tarafından kovalandıktan sonra çamura sıkıştırılan dişi geyiği fark etti.

Geyiği önce kurtardı

Köpekler çevrelediği geyiğe saldırırken, çaresiz hayvan kurtulmak için mücadele verse de başarılı olamadı.

O sırada yaklaşan su aygırı, köpeklerin uzaklaşmasını sağladı. Çamura girerek su aygırına sığınmak isteyen geyik ise hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.

Ağzında ezerek köpeklere bıraktı

İri cüsseli hayvan, geyiği ağzında ezerek öldürdü ve köpeklere bıraktı. Yabani köpekler de öldürülen hayvanı yerde sürükleyerek gözden kayboldu.

Vahşi yaşamdaki av mücadelesi, anbean kameraya yansıdı.

Su aygırı, kurtardığı dişi geyiği öldürdü ViDEO