Olacaklardan habersiz suyun yanına gelen çita, timsaha av olmaktan kurtulamadı.

Dünyanın karadaki en hızlı hayvanı unvanına sahip çita, bu kez başarısız oldu.

Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda kaydedilen görüntülerde, su kenarına gelen bir çita, o sırada etrafı dikkatli bir şekilde süzse de avlanılmaktan kaçamadı.

ÇİTAYI YAKALAMA ANI

Suyun içinde sesizce ilerleyen timsah, bir anda çitayı yakalayarak suyun içine çekti ve gözden kayboldu.

Timsahın çitayı avlama anı, Ulusal Park'ta görevli rehber Busani Mtshali'nin çevrim içi safarisi sırasında görüntülendi.

Su içen çita timsaha yem oldu ViDEO

"YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Yaşanan durumun çok üzücü olduğunu belirten Mtshali, "Acı verici. Gerçekten yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu." dedi.

"HER HAYVANIN OYNAYACAĞI BİR ROL VAR"

Kruger Ulusal Parkı yetkilileri, "Bazen doğa sert ve anlaşılması zor olabilir. Bunun gibi sahnelerin daha mutlu sonlara sahip olmasını tercih ederken, her hayvanın, timsahın bile 'yaşam döngüsü' içinde oynayacağı bir rol vardır." açıklamasında bulundu.