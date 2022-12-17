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    SU KESİNTİSİ! Ankara'da sular ne zaman gelecek? 17 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintisi yaşayacak ilçeleri araştırıyor. İşte 17 Aralık 2022 ASKİ arıza sorgulama...
    • 17.12.2022 - 09:06
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    SU KESİNTİSİ! Ankara'da sular ne zaman gelecek? 17 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor?” sorusunu sormaya başladı. İşte 17 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Şehit Sadık Ekiz Caddesi ve Hacıkara Mahallesinin bir kısmında 17 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 08:00 ile 13:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    ASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA

    SU KESİNTİSİ! Ankara da sular ne zaman gelecek? 17 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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