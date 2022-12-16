Petrol
80.75
-0.57%
Euro
19.8497
0.14%
Dolar
18.6513
0.04%
Altın
1.065
0.03%
Borsa
5207
0.35%
Bitcoin
330.162
-1.14%
BTXN Coin
5.63
7.03%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C
    • SU KESİNTİSİ! Bursa'da hangi ilçelerde sular kesilecek? 16 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    SU KESİNTİSİ! Bursa'da hangi ilçelerde sular kesilecek? 16 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 16 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 16.12.2022 - 10:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    SU KESİNTİSİ! Bursa'da hangi ilçelerde sular kesilecek? 16 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı. İşte 16 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Bursa’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi 1. Spor Sokak ve civarında 16 Aralık 2022 Cuma günü saat 09:30 ile 11:30 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Yıldırım İlçesi Yiğitler Mahallesi F104 Sokak ve civarında 16 Aralık 2022 Cuma günü saat 09:45 ile 11:45 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    BUSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA

    SU KESİNTİSİ! Bursa da hangi ilçelerde sular kesilecek? 16 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Macron’dan Fas Milli Takımına övgü
    Dünya

    Macron’dan Fas Milli Takımına övgü

    Muğla'da geri itilen 124 göçmen kurtarıldı
    3. Sayfa

    Muğla'da geri itilen 124 göçmen kurtarıldı

    Görüş Bildir