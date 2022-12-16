Haberler

Yaşam Haberleri

SU KESİNTİSİ! Bursa'da hangi ilçelerde sular kesilecek? 16 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

SU KESİNTİSİ! Bursa'da hangi ilçelerde sular kesilecek? 16 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 16 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…