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- SU KESİNTİSİ - Bursa'da su kesintisi olan ilçeler! 22 Aralık 2022 BUSKİ arıza sorgulama
SU KESİNTİSİ - Bursa'da su kesintisi olan ilçeler! 22 Aralık 2022 BUSKİ arıza sorgulama
- 22.12.2022 - 09:51
BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı. İşte 21 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
Bursa’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi Ünal Sokak ve civarında 22 Aralık 2022 Perşembe günü saat 09:30 ile 11:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Nilüfer İlçesi Üçevler Mahallesi Danışman Sokak ve civarında 22 Aralık 2022 Perşembe günü saat 09:15 ile 13:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Mustafakemalpaşa İlçesi Yunusemre Mahallesi, Mustafakemalpaşa Küçük Sanayi Sitesi ve civarında 22 Aralık 2022 Perşembe günü saat 10:00 ile 18:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
BUSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA