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SU KESİNTİSİ - Bursa'da su kesintisi olan ilçeler! 22 Aralık 2022 BUSKİ arıza sorgulama

SU KESİNTİSİ - Bursa'da su kesintisi olan ilçeler! 22 Aralık 2022 BUSKİ arıza sorgulama

BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 22 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…