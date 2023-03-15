Su kovalarından önce hangisi dolar? Zeki olan 1 dakikada buluyor! Peki sen bulabilecek misin? Bu görsele bakarak hangi kovanın daha önce dolacağını bulabilir misin? Basit gibi görünebilir ama beyninizi alt üst edecek. Sadece gerçek zekiler doğru cevabı bulabiliyor. Yalnızca 1 dakikan var…

Beynin hem sağ hem de sol tarafını çalıştırmaları gerekir. Beynin sağ tarafı yaratıcılığı, duyguları ve sezgisel düşünmeyi kontrol ederken, sol tarafı analitik, sistematik ve nesnel tarafıdır.

Zeka oyunları zihninizi güçlendirir. Bu yüzden hem çocuklarda hem de yetişkinlerde bir beyin jimnastiği olarak kabul edilir.

Zeka bulmacasını çözmek için öncelikle soruyu anlamanız gerekir. Sorunun ne olduğunu anlarsanız çözmek oldukça kolay gelecektir.

Belirttiğimiz bu zeka bulmacası zihninizi ve zeka seviyenizi yenilikçi bir şekilde test etmenize yardımcı olacak.

Çözmek için yalnızca 1 dakikanız var. Bakalım hangi kovanın daha önce dolacağını bulabilecek misiniz? Süreniz başladı…

Hala bu zeka bulmacasının cevabını mı bulmaya çalışıyorsunuz. Peki kaçınız doğru cevabı bulabildiniz? Biz cevabı bulduk. Görelim.