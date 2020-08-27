Akıllı su samuru, katil balinadan kaçarken, bir tekneyi görünce kendini tekneye atıp hayatını kurtardı.

Alaska'da akıllı bir su samuru, katil balina peşine düşünce kendini kurtarmak için akıllı bir yöntem buldu.

Kaçtığı sırada, sıra dışı bir şekilde kendini yanından geçen bir tekneye attı.

BALİNA ELİ BOŞ DÖNDÜ

Katil balina, yanından geçen teknede saklanan su samurunu bir süre bekledi ama akıllı su samuru suya tekrar atlamayınca eli boş gitti.

Su samurunun katil balinadan kurtulma anları VİDEO

