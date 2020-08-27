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    Su samurunun katil balinadan kurtulma anları

    Akıllı su samuru, katil balinadan kaçarken, bir tekneyi görünce kendini tekneye atıp hayatını kurtardı.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2020 - 03:58
    • Güncelleme : 27.08.2020 - 03:58
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    Su samurunun katil balinadan kurtulma anları

    Alaska'da akıllı bir su samuru, katil balina peşine düşünce kendini kurtarmak için akıllı bir yöntem buldu.

    Kaçtığı sırada, sıra dışı bir şekilde kendini yanından geçen bir tekneye attı.

    BALİNA ELİ BOŞ DÖNDÜ

    Katil balina, yanından geçen teknede saklanan su samurunu bir süre bekledi ama akıllı su samuru suya tekrar atlamayınca eli boş gitti.

    Su samurunun katil balinadan kurtulma anları VİDEO

    Su samurunun katil balinadan kurtulma anları #1

    Su samurunun katil balinadan kurtulma anları #2

    Su samurunun katil balinadan kurtulma anları #3

    Su samurunun katil balinadan kurtulma anları #4

     

     


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