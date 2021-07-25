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    Su seviyesinin azaldığı Asi Nehri'nde balıklar öldü

    Hatay'ın Antakya ilçesinde su seviyesinin düştüğü Asi Nehri’nde çok sayıda balık telef oldu.
    • DHA
    • 25.07.2021 - 23:35
    • Güncelleme : 25.07.2021 - 23:40
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    Su seviyesinin azaldığı Asi Nehri'nde balıklar öldü

    Üzümdalı Mahallesi’nden geçen Asi Nehri’nde su seviyesinin düşmesi nedeniyle çok sayıda balık ölümü meydana geldi.

    "HER YAZ AYNI MANZARA YAŞANIYOR"

    Mahallede yaşayan Mustafa İnal, tarım arazilerinin sulanması için kurulan bent nedeniyle su seviyesinin azaldığını ve neredeyse her yaz aynı manzaranın yaşandığını kaydetti.

    Su seviyesinin azaldığı Asi Nehri'nde balıklar öldü-Video

    "ATIK SULAR BALIKLARI ZEHİRLİYOR"

    İnal, nehre bırakılan atık suların da balıkların zehirlenip ölmesine neden olduğunu ileri sürdü.

    Su seviyesinin azaldığı Asi Nehri nde balıklar öldü #1

    Su seviyesinin azaldığı Asi Nehri nde balıklar öldü #2

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