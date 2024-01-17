Su uzmanı profesör uyardı: Dünya giderek çölleşiyor Prof. Dr. Yusuf Demir, dünyanın giderek çölleştiğine dikkat çekerek, "Sulak alanlar göller kuruyor, susuzluk kuraklık artıyor. Lütfen suyun kıymetini ve tedbirimizi alalım" ifadelerini kullandı ve bireysel bilinç oluşturulmasına vurgu yaptı.

DHA

Samsun Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Gençlerle Buluşma Projesi" kapsamında, “Suyun Mesajı” temasıyla ilgili konferanslar gerçekleştirildi.

Atakum Anadolu Lisesi ve Atakum Kurupelit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen konferanslarda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, gençlerle bir araya geldi.

Prof. Dr. Yusuf Demir'in su üzerine yaptığı araştırmalardan derlenen görseller eşliğinde gerçekleşen konferans, bilimsel, etkileyici ve duygusal bir atmosferde geçti.

Konferansta, suyun dünyadaki tüm canlıların hayati bir taşıyıcısı olduğu, dünyanın ve canlıların sıcaklığını düzenleme, dengeleme ve koruma konusundaki önemi vurgulandı. Ayrıca, dünyadaki en benzersiz çözücü madde olan suyun, yaşamın sürdürülebilirliği için kritik bir role sahip olduğu ifade edildi.

"Lütfen suyun kıymetini kaybetmeden önce anlayalım"

Prof. Dr. Demir, her gün dünyada 6 bin çocuğun yaşamını yitirdiği, her altı kişiden birinin temiz içme suyu bulamadığı, 2,4 milyar insanın sağlıksız su koşullarıyla karşı karşıya olduğu gerçeğini gençlerle paylaştı.

Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:



Dünya giderek çölleşiyor, sulak alanlar kuruyor, ağaçlar ve bitkiler azalıyor, atmosfere gereğinden fazla CO2 gazı salınıyor, susuzluk ve kuraklık artıyor. Tarım olmazsa susuz bir yaşam mümkün değil. Lütfen suyun kıymetini kaybetmeden önce anlayalım ve gerekli önlemleri alalım.

"Suyun bir belleği var"

Konferansın ikinci bölümünde suyun bir belleği olduğundan bahseden Prof. Dr. Demir, şunları söyledi:

Suyun bir belleği, ruhu ve bilinci var. Kendisine sunulan sevgiyi ilgiyi anlar buna ses verir. Su çevresindeki pozitif ve negatif bilgileri alır ve ona göre tepki verir. Su demokrattır, birleştirici toparlayıcı, kucaklayıcıdır. Su kendine gelenler arasında ayrım yapmaz, su devamlıdır akıcıdır. İnsan da başarıya ulaşmak için gayretinde devamlı ısrarcı ve istikrarlı olması gerekir. Su mütevazidir gözleri hep aşağılardadır, topraktadır, alçak gönüllülük timsalidir bunun için kıymetlidir, vazgeçilmezdir. İnsanlara da bu mesajı verir. Su hareketlidir, durursa kokar bataklığa dönüşür ve der ki su; durmak tembelliktir. İnsanı köreltir. Zira harekette bereket vardır, heyecan vardır. Su sivri değildir. Su diklenmeden dik yürür. Su ateşe karşı korur. Öfkeyi dindirir. Su farklılıkların birlikteliğidir. Yakıcı ve yanıcı iki madde bir arada bulunur ve söndürücü bir özelliğe bürünür.

Ünlü mutasavvıf Yusuf Has Hacip’in sözünü hatırlatan Demir, "İnsan temiz olmayan şeyleri su ile yıkayıp temizler. Eğer su kirlenirse o ne ile nasıl temizlenir?" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)