Sudan nerede, hangi kıtada? Sudan'da tansiyon yükseldi

Sudan nerede, hangi kıtada? Sudan'da tansiyon yükseldi

Sudan'dan gelen darbe girişimi haberlerinin ardından, ülkenin konumuna dair detaylar merak konusu oldu. Vatandaşlar, "Sudan nerede, hangi kıtada?" sorusunu araştırmaya başladı.

Sudan'da yaşanan askeri hareketlilik herkesi meraklandırırken, ülkenin konumuna dair detaylar gündeme geldi.

Askeri darbe girişiminin ardından Başbakan Hamduk ile Sudan’da iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri’nden bazı yöneticilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bu gelişmelerin ardından Sudan'ın bazı bölgelerinde protestolar başladığına dair bilgiler geldi.

Bu haberlerin duyulmasıyla birlikte Sudan'ın nerede, hangi kıtada olduğu araştırılmaya başlandı.

Vatandaşlar, "Sudan nerede, hangi kıtada?" sorusunu gündeme getirerek, en doğru cevaplara ulaşmak istiyor.

Peki, Sudan nerede, hangi kıtada? İşte Sudan'a dair detaylar...

SUDAN NEREDE, HANGİ KITADA?

Afrika'nın en geniş üçüncü ülkesi olan Sudan'ın başkenti ise Hartum'dur. Bir Doğu Afrika ülkesi olan Sudan kuzeyden Mısır, kuzeydoğudan Kızıldeniz, doğudan Etiyopya ve Eritre, güneyden Güney Sudan, batıdan Orta Afrika Cumhuriyeti ve Çad, kuzeybatıdan Libya'yla çevrilidir.

Nil, Sudan'ı Batı ve Doğu Sudan olmak üzere ikiye ayırır ve Hartum'un Rafediye bölgesi yakınlarında Beyaz Nehir ile Mavi nehir birleşir.

Sudan'ın ortasından, dış ilişkilerinde kültürel, toplumsal ve ekonomik olarak büyük rol oynayan Nil Vadisi geçer.

Resmi dil ve eğitim dili İngilizce ile Arapçadır. Ayrıca Nübyece, Beja, Fur, Nuban, Ingessana gibi diller konuşulur.

Resmi dini ise İslam’dır. Halkın % 90'ı Müslüman, geriye kalan kısım ise animizm ve Kıpti ve Ortodoks Hıristiyan mezhebine mensuptur.