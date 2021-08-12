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- Suflör nedir, ne demek? TDK suflör kelimesinin anlamı
Suflör nedir, ne demek? TDK suflör kelimesinin anlamı
Suflör ne demek, anlamı nedir merak ediliyor. TDK suflör kelimesinin anlamı nedir sorusu araştırılıyor. Peki suflör ne demek, anlamı nedir? İşte TDK suflör kelimesinin anlamı..
- Haber Merkezi
- 12.08.2021 - 11:14
Türkçe anlamı bilinmeyen veya ilk defa duyulan kelimelerin anlamı genellikle Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde aranıyor.
Günlük hayatta sıkça duyulmayan ve anlamı merak edilen kelimeler arasında yer alan suflör nedir, kimlere denir araştırılıyor.
Peki suflör kelimesinin anlamı nedir? Suflör kelimesinin kökeni nedir? İşte TDK'ye göre suflör kelimesinin anlamı..
SUFLÖR NEDİR, NE DEMEK? TDK ANLAMI
Suflör, Fransızca 'souffleur' kelimesinden Türkçe'mize geçmiştir. TDK'ye göre suflör kelimesi ise şu anlama gelmektedir:
- Oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan erkek
SUFLÖR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI
Örnek Cümle: Suflör çırpınıyor ama bu da kâr etmiyordu. - Tarık Buğra