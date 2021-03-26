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Sular altında kalan Yüksekova

Sular altında kalan Yüksekova

Hakkari Yüksekova ilçesi 2 gün boyunca etkili olan yağmur, eriyen kar suları ve Nehil Çayı'nın taşması nedeniyle sular altında kaldı. İlçenin mahalleleri, drone ile havadan görüntülendi.