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    Sular altında kalan Yüksekova

    Hakkari Yüksekova ilçesi 2 gün boyunca etkili olan yağmur, eriyen kar suları ve Nehil Çayı'nın taşması nedeniyle sular altında kaldı. İlçenin mahalleleri, drone ile havadan görüntülendi.
    • DHA
    • 26.03.2021 - 13:14
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    Sular altında kalan Yüksekova

    Hakkari merkez ile Yüksekova, Çukurca, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde 2 gün boyunca etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

    Aşırı yağış, eriyen kar suları ve Nehil Çayı'nın taşması nedeniyle 20 köyde mahalleler, sular altında kaldı.

    Yüksekova'daki sel, drone ile havadan görüntülendi.

    METEOROLOJİ: YAĞIŞ SÜRECEK

    Belediye ekipleri, sel suları altında kalan mahallelerde çalışma başlattı.

    İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler ise taşan derelerin yerleşim ve tarım alanlarına zarar vermemesi için çalışma yürüttü.

    Meteoroloji yetkilileri, ilçede yağışların aralıklarla süreceğini belirtti.

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