Sular altında kalan Yusufeli'ne veda Yusufeli'nde baraj suları 90 metreyi aşarken, ilçe merkezi tamamen sular altında kaldı.

İHA

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan kemer baraj sınıfında 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı 22 Kasım tarihinde su tutmaya başladı.

Baraj kapaklarının kapanmasıyla, gövdede biriken su seviyesi 4 ay içinde 90 metreyi aştı.

29 Mart 2023 tarihi itibarı ile Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 594,45 kotuna, su yüksekliği 90,95 metreye, depolanan su miktarı 134,66 milyon metreküp seviyesine ulaştı.

Taşınma işlemi devam eden ilçede bazı vatandaşlar ilçe merkezine ulaşan ve yükselen baraj sularına hazırlıksız yakalanınca, taşınma işlemi de baraj sularıyla kaplı cadde üzerinde yapmak zorunda kaldılar.

Duygusal anlar yaşandı

Sabah kalktıklarında sokakların baraj suları ile kapladığını gören vatandaşlar son kez evlerine ve iş yerlerine baktılar.

"Doğduğumuz, büyüdüğümüz, ekmek yediğimiz bu topraklar çarşı merkezi dahil olmak üzere her taraf su altında kaldı" diyen vatandaşlar, duygusal anlar yaşadılar.