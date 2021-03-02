Sular yükselince Gölyazı yine ada oldu

Sular yükselince Gölyazı yine ada oldu

Bu yıl kuraklıktan dolayı karayla birleşen Gölyazı, suların yükselmesiyle birlikte eski görünümüne yaklaştı.

Derin bir yarımadanın üzerinde kurulan Gölyazı'nın geçmişi, M.Ö. 6’ncı yüzyıla uzanıyor.

Uluabat gölü üzerinde şirin bir köy olan Gölyazı, tarihi dokusu sebebiyle her yıl yerli ve yabancı çok sayıda turist tarafından ziyaret ediliyor.

Kışın sular yükselince ada olan şirin köye, ulaşım köprüyle sağlanıyor.

TEKRAR ADA OLDU

Yazın sular çekilince karayla birleşen Gölyazı ada olmaktan çıkıyor.

Bu yıl kışın kurak gitmesiyle birlikte sular yükselmeyince ada görünümüne kavuşmayan şirin köy, geçtiğimiz günlerde yağan karların erimesiyle birlikte sular yükselince tekrar ada oldu.

Suların yükselmesiyle birlikte köy, ayrı bir güzelliğe kavuştu.

Sular yükselince Gölyazı yine ada oldu VİDEO





“ARTIK KÖPRÜYÜ KULLANIYORUZ”

Her yıl suların sonbahar yağmurlarıyla birlikte yükseldiğini ifade eden Gölyazı sakinleri, "Kışın yağmur ve karlar yağınca gölde su seviyesi artar. Köyümüzün etrafı suyla çevrilir, ada olurdu. Yazın da sular çekilince karayla birleşirdi. Bu yıl kuraklıktan dolayı sular yükselmedi. Biz karlar yağıncaya kadar yürüyerek köyümüze ulaşabiliyorduk. Kar suları eridi, sular yükseldi, ada oluştu. Artık köprüyü kullanarak köyümüze gidebiliyoruz." dedi.

2 AY ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLER KURAKLIĞI GÖZLER ÖNÜNE SERMİŞTİ

8 Ocak'ta kaydedilen görüntülerde Gölyazı’daki kuraklık, çarpıcı bir şekilde gözler önüne serilmişti.

Tatlı su balıkçılığı ile geçinen mahalle sakinleri, bu aylarda 3-4 metre olması gereken suların, 1 metrede kaldığını ifade etmişlerdi.

Gölyazı sakinleri balıkçılığın tehlikeye girdiğini, iki mahalle arasında bulunan köprünün altının sularla kaplı olması gerekirken, karaya dönüştüğünü belirtmişlerdi.

Uluabat gölünün kıyısındaki sular altındaki sazlıklar ve adacıklar da gün yüzüne çıkmıştı.