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    Suların çekildiği Terkos Gölü’nde yürüyüş yapıldı

    İstanbul’un önemli su kaynaklarından olan Terkos Gölü’ndeki su seviyesi yüzde 38,5 seviyelerine inince vatandaşlar gölü yürüyüş alanına çevirdi.
    • 08.01.2023 - 10:03
    • Güncelleme : 08.01.2023 - 10:29
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    Suların çekildiği Terkos Gölü’nde yürüyüş yapıldı

    Türkiye kurak bir yıl geçirdi.

    Sonbaharın ardından kış aylarında da yağışların etkili olmaması nedeniyle İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlar alarm vermeye başladı.

    Terkos Gölü'nde su seviyesinin yüzde 38,5 seviyelerine düştüğü belirlendi.

    Önemli su kaynaklarından biri olan göl, şimdilerde vatandaşların yürüyüş yaptığı alana dönüştü.

    Drone ile görüntülendi

    Birkaç ay önce teknelerin yüzdüğü kıyıda suların çekilmesiyle birlikte, vatandaşlar göle otomobillerini park etti.

    İHA'nın aktarımına göre; iskelenin de toprak üzerinde kaldığı göl drone ile görüntülendi.

    Suların çekildiği Terkos Gölü’nde insanlar yürüyüş yaptı ViDEO

    Suların çekildiği Terkos Gölü’nde yürüyüş yapıldı #1

    "Araçlar göle kadar girmiş"

    Terkos Gölü üzerinde teknesi bulunan ve zaman zaman teknesi ile açılan Süleyman Akar, “Su çekilmiş, teknem karada kalmış, zor suya ittim. Araçlar göle kadar girmiş. 1992 senesinde bu su daha da çekilmişti. Bu göl 500 senedir aynı ama insan aynı değil. O zaman 2 milyondu, şu an 16 milyon oldu.” diye konuştu.

    Suların çekildiği Terkos Gölü’nde yürüyüş yapıldı #2

    Suların çekildiği Terkos Gölü’nde yürüyüş yapıldı #3

    Suların çekildiği Terkos Gölü’nde yürüyüş yapıldı #4

    Suların çekildiği Terkos Gölü’nde yürüyüş yapıldı #5


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