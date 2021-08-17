Süleyman Soylu'dan Marmara Depremi paylaşımı

İçişleri Bakanı Soylu, 17 Ağustos 1999'daki felakete ilişkin bir paylaşım yaparak, "Hiçbir anını unutmadık." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

"HİÇBİR ANINI UNUTMADIK"

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gününü, saatini, dakikasını, saniyesini… Hiçbir anını unutmadık. Acısını, yaşattıklarını, bizden aldıklarını unutmadık. Tekrar yaşamamak için çalıştık, çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Soylu, 17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri rahmet ve özlemle andıklarını belirtti.