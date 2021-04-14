Süleymaniye Çorbası Tarifi: Lezzetli ve doyurucu köfteli Süleymaniye çorbası

Şanı Osmanlı saraylarından gelen Süleymaniye çorbası, doyurucu ve lezzetli tarifler arasında yerini alıyor. Peki köfteli Süleymaniye çorbası nasıl yapılır? İşte Süleymaniye çorbası tarifi..

Osmanlı mutfağı lezzetlerinden biri olan Süleymaniye çorbası, içindeki köfteleri ve sebzeleri ile ana yemek kadar doyurucu bir çorbadır.

Değişik çorba tarifi arayanların karşılaştığı Süleymaniye çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir soruları araştırılıyor.

Sıcak ve sulu kıvamıyla içleri ısıtırken leziz köfteleriyle damaklara hitap eden Süleymaniye çorbası, sofraları süslüyor..

İşte sofraların doyurucu ve lezzetli çorbası Süleymaniye tarifi..

SÜLEYMANİYE ÇORBASI MALZEMELERİ

2 su bardağı kırmızı mercimek

200 gr. Pınar tereyağı

1 adet havuç

1 adet kabak

1 adet domates

1 adet patates

2 demet ıspanak

2 çorba kaşığı un

4 su bardağı su

200 gr. Kıyma

3 diş sarımsak

3 su bardağı kemik suyu

3 çay kaşığı tuz, karabiber

SÜLEYMANİYE ÇORBASI NASIL YAPILIR? SÜLEYMANİYE ÇORBASI TARİFİ

Kırmızı mercimeği haşlayıp süzün. Ayrı bir yerde havuç, patates, kabak, domates, soğan ve sarımsakları rendeleyin, ıspanakları da küçük küçük doğrayıp yağda kavurun. Üzerine üç su bardağı su ilave edip pişirin.

Bu arada başka bir tencerede unu yağda kavurup bir su bardağı soğuk su ilave ederek karıştırın.

Önceden haşladığınız mercimeği soğuk kemik suyuna ilave edip bir süre kaynatın. İçine kavurup haşladığınız sebzeleri ekleyerek karıştırın.

Kıymayı tuz ve karabiberle yoğurup çok küçük yuvarlak köfteler hazırlayı n. Yağda kızartıp pişmekte olan çorbaya ilave edin.

10 dakika kadar pişirip ateşten alın. Sıcak olarak servis yapın.

Afiyet olsun..