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    Sultan Kösen koronavirüsü yendi

    Dünyanın en uzun insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabına giren Mardinli Sultan Kösen, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.
    • İHA
    • 02.11.2020 - 09:54
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 09:57
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    Sultan Kösen koronavirüsü yendi

    Mardin’in Derik ilçesi Dere köyünde yaşayan, 2 metre 51 cm boyuyla dünyanın en uzun insanı unvanına sahip olan Sultan Kösen koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından kronik rahatsızlıkları nedeniyle hastanede yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

    Kösen, hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

    "ATLATTIM"

    Kösen yaptığı açıklamada, "Taburcu oldum şu an evdeyim. Enfeksiyon kapmıştım, atlattım." dedi.

    Dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen koronavirüsü yendi VİDEO

    Sultan Kösen koronavirüsü yendi #1

    Sultan Kösen koronavirüsü yendi #2

    Sultan Kösen koronavirüsü yendi #3

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