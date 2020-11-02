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Sultan Kösen koronavirüsü yendi

Sultan Kösen koronavirüsü yendi

Dünyanın en uzun insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabına giren Mardinli Sultan Kösen, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.