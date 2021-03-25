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    Sultanahmet Meydanı'nın karlı görüntüleri kartpostalı andırdı

    Sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte Sultanahmet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
    • DHA
    • 25.03.2021 - 11:05
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 11:10
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    Sultanahmet Meydanı'nın karlı görüntüleri kartpostalı andırdı

    İstanbul'da dün başlayan ve aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı, bu sabah erken saatlerde de etkili oldu.

    Kar yağışı nedeniyle tarihi yarımada beyaza bürünürken, Sultanahmet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

    KARIN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

    Meydanı gezen bazı vatandaşlar ve turistler, karla kaplanan Sultanahmet Camii ve Ayasofya'nın önünde fotoğraf çektirip, karın tadını çıkardı.

    Sultanahmet Meydanı nın karlı görüntüleri kartpostalı andırdı #1

    Sultanahmet Meydanı nın karlı görüntüleri kartpostalı andırdı #2

    Sultanahmet Meydanı nın karlı görüntüleri kartpostalı andırdı #3

    Sultanahmet Meydanı nın karlı görüntüleri kartpostalı andırdı #4

    Sultanahmet Meydanı nın karlı görüntüleri kartpostalı andırdı #5

    Sultanahmet Meydanı nın karlı görüntüleri kartpostalı andırdı #6

    Sultanahmet Meydanı nın karlı görüntüleri kartpostalı andırdı #7

    Sultanahmet Meydanı nın karlı görüntüleri kartpostalı andırdı #8

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