Sultangazi'de 16 yaşındaki kız diyetle 60 kilo verdi

Sultangazi'de kiloları nedeniyle arkadaşları dalga geçince henüz ilkokul 3'ncü sınıftayken okulu bırakan ve kilosu 120'ye kadar çıkan 16 yaşındaki Serap Toraman, diyetle fazla kilolarından kurtuldu.

Sultangazi'de yaşayan 16 yaşındaki Serap Toraman, aşırı kilolarından dolayı arkadaşları kendisiyle dalga geçince ilkokul 3'ncü sınıfta okulu bıraktı.

Eve kapanarak, özgüvenini yitiren Toraman, zamanla 120 kiloya ulaştı.

Bu duruma daha fazla dayanamayan Toraman geçen yıl diyet yapmaya karar verdi.

PANDEMİ DÖNEMİNDE 60 KİLO VERDİ

Koronavirüs salgınının ülkemizde görüldüğü ilk günlerden itibaren kendine diyet uygulayan Toraman, 120 kilodan 60 kiloya kadar düştü.

"MAĞAZAYA GİDİP KIYAFET BİLE ALAMIYORDUM"

Uyguladığı diyet sayesinde kendini mutlu hissettiğini söyleyen Serap Toraman, şöyle konuştu: "İlkokul zamanında çok kiloluydum. Arkadaşlarım benimle dalga geçiyordu. O dönem bir karar alarak okulu bıraktım. Ailemin bırakmamam yönündeki baskı ve zorlamalarına rağmen okul arkadaşlarım dalga geçtiği için üçüncü sınıfta iken okulu bıraktım. Okulu bıraktıktan sonra da kilo almaya devam ettim. 120 kiloya kadar ulaştım. Kıyafetlerim artık olmuyor, giymekte zorlanıyordum. Büyük kıyafet alsam dahi yıpranıyordu hemen. Kiloluyken hiç özgüvenim yoktu. Eve kapanıyordum. Kendimi telefona vermiştim. Eskiden bir mağazaya gidip kıyafet bile alamıyordum. Ve bu durum beni çok üzüyordu. Hem sağlık açısından, hem de bazı rahatsız edici durumlarla karşılaştım. Yürüyemiyor, koşamıyor, arkadaşlarımla oyun oynamakta zorluk çekiyor ve istediğim gibi hareket edemiyordum. Beni yolda görenler 'Bu ne böyle. Çok kilolu' gibisinden yaklaşıyorlardı bana. Bu tür davranışlarla karşılaşırken kendi kendime 'ben neden zayıf değilim? Keşke zayıf olsaydım' diyordum. Ama kendim için bir şey yaptım ve zayıfladım. Şimdi artık öyle şeyler düşünmüyorum.

"MUTLU VE ÖZGÜVENLİ HİSSEDİYORUM"

'Artık kendim için, sağlığım için bir şey yapmayalım' diyerek kilo vermeye karar verdim. Koronavirüs salgının ülkemizde görüldüğü ilk zamanlarda buna karar verdim. Yani pandemi sürecinde herkes evde otururken ben kilo vermeye karar verdim. 1 yıl içerisinde 120 kilodan 60 kiloya düştüm. Kendimi şu anda mutlu ve özgüvenli hissediyorum. Sağlık açısından daha sağlıklı olduğumu düşünüyorum. Yarım bıraktığım eğitimime yani okula devam edeceğim. Öğrencilik dönemimde dalga konusu olmamdan dolayı psikolojim de iyi değildi. Ama şimdi özgüvenim yerimde ve okuluma başlayacağım. Bu süreçte de ailemde bana çok destek verdi. Onların desteğiyle kilo verdim. Bana hep moral verdiler."

"BENİM GİBİ KİLOLU OLANLAR UMUTLARINI KAYBETMESİNLER"

Kilo verdikçe sosyal hayatının değiştiğini belirten Toraman, "Tatlıyı, ekmek yemeyi bıraktım. Daha önce kahvaltıda kola tüketiyordum, bu içeceği bıraktım. Sağlıklı beslenmeye başladım. Spor yaptım. Tamamen sebzelerle beslendim. Bu süreçte hiçbir şekilde diyetisyen yardımı almadım. Tamamen kendi imkanlarımla kilo vermeye başladım. Zaman içerisinde zayıflamaya başlayınca hareketlerim de rahatlamalar yaşamaya başladım. Zayıflayınca arkadaş ortamıma daha rahatça girebildim. Özgüvenim yerine geldi. Kilo verdikçe hem sosyal hayatım gelişti hem de arkadaşlarımla buluşup istediğim yere gidebiliyorum. Artık bir mağazaya gittiğimde istediğim kıyafeti bulabiliyor ve giyebiliyorum. Daha önce benim gibi kilolu olanlar umutlarını kaybetmesinler. Sağlıkları için kilo versinler. 'Ben kilo vermeyelim' derseniz mutlaka kilo verirsiniz. 'Ben yapamam' demeyin. Ben yaptım, siz de yapabilirsiniz" diye konuştu.



















