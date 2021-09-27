Sultangazi’de 720 motosikletli kurye, kahvaltıda bir araya geldi

Motosiklet sevdalıları, kuryelerin yaşadığı sorunlara ve firmalar tarafından maruz kaldıkları baskılara çözüm bulmak için kahvaltı organizasyonu düzenledi.

İstanbul Sultangazi’de 10 ayrı gruptan oluşan motosikletli kuryeler farkındalık amacıyla kahvaltı programı düzenledi.

Kahvaltıda, kuryelerin çalışma saatleri ve trafikte yaşadıkları problemler konuşulurken aynı zamanda da motosiklet sevdalıları ile motosiklet kuryeliğine gönül veren vatandaşların kaynaştırılması hedeflendi.

Koronavirüs salgınının ülkede hakim olduğu tarihten beri 200 kuryenin hayatını kaybettiği söylendiği programda, trafik kazaları için ne gibi önlemlerin alınabileceği konuşuldu.

"HERKES BİZİ BİLSİN"

İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği başkanı Murat Tomris, “Bugün bütün motosiklet camiasını ve kulüp başkanlarını buraya davet ettik. Çünkü bütün motosikletlilere burada eğitim vermek, bilgi aktarmak ve yeni kurulacak olan derneklerimizin faaliyetleri konusunda onları aydınlatmak istedik. Ayrıca bazı mobbing uygulayan firmaların kuryelere yapmış olduğu baskıları ve trafikte çektikleri sıkıntıları herkese anlatmaya çalıştık. Herkes bizi bilsin ve ne gibi dertlerimiz var, neler yaşıyoruz görsünler istedik.” ifadelerini kullandı.





"YAŞANILAN SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN SENDİKAMIZ ADIM ATTI"

Öz Taşıma İş Sendikası İstanbul İl Başkanı Yasin Sevgili ise, “İstanbul'da hatta Türkiye'de bulunan tüm motosikletli kurye çalışanı arkadaşlarımızın, sorunlarına ışık tutmak, yaşadıkları sorunları çözmek için sendikamız bir adım attı ve bu derneklerle birlikte bugünkü organizasyonu gerçekleştirdik. Arkadaşlarımızla, önümüzdeki süreçte yasal hakları ve çalışma koşulları ile ilgili iyileştirmeler noktasında, işverenler ile birtakım temaslarımız ve bu konuda bazı görüşmelerimiz ile mücadelelerimiz olacaktır.

Bugün arkadaşlarımızın buraya gelmeleri ile görmüş olduğumuz ışığın, önümüzdeki günlerde arkadaşlarımızdan hizmet alanlar, çalıştıkları yerler, kendileri ve aileleri için çok iyi bir yere taşınacağını inanıyorum” şeklinde konuştu.



